Black Friday: Amazon verkauft Echo und Fire TV jetzt zum Bestpreis

Amazon startet die Black Friday Woche mit einem starken Rabatt auf viele Echo-Lautsprecher und Fire TVs. Die WLAN-Speaker und Streaming-Sticks mit Alexa sind ab sofort extrem günstig und werden oft sogar zum Bestpreis verkauft. Wir zeigen euch die Deals im Überblick.

WLAN-Speaker, Streaming-Sticks, Kameras und Co. stark reduziert

Echo, Fire TV Sticks, Kindle & Co. reduziert!

Wie es von Amazon zu erwarten war, sinken die Preise für die beliebten Echo-Modelle und Fire TV Sticks anlässlich der Black Friday Woche . Bereits sieben Tage vor dem eigentlichen Schnäppchen-Event ist es vor allem die eigene Hardware, die einen Rabatt von bis zu 50 Prozent mitbringt. Die Preise ähneln denen des Prime Day 2022, womit unter anderem erneut der Echo Dot 3 für nur 17,99 Euro im Mittelpunkt steht.Überrascht dürfte man sein, dass Amazon auch den Preis des erst kürzlich vorgestellten Echo Dot 5 reduziert. Er ist für nur 24,99 Euro erhältlich, das Modell mit Uhr für 39,99 Euro. Weiterhin erhält man die Chance, vergleichsweise günstig an sämtliche Fire TV Sticks oder den älteren Fire TV Cube zu gelangen, sollte man seinen Smart-TV noch upgraden wollen. Hinzu kommen diverse Bundles in Verbindung mit Smart-Home-Produkten.Neben den eingangs erwähnten Amazon-Geräten stehen auch die aktuellen Flaggschiffe des hauseigenen Hardware-Lineups im Mittelpunkt der Black-Friday-Angebote, etwa der Fire TV Stick 4K Max zum Preis von nur noch 34,99 Euro. Ebenso würde sich die Gelegenheit anbieten, ein smartes und gleichzeitig höherwertiges Soundsystem aufzubauen, da nicht nur der Echo (4. Generation) auf 59,99 Euro, sondern sicher bald auch der Echo Studio mit 3D-Audio bzw. Dolby Atmos im Preis gesenkt wird. Ferner sind auf der Aktionsseite zur Black Friday Woche weitere Bundles zu finden, etwa mit smarten Lampen von Philips oder Smart-Steckdosen.Abseits der WLAN-Lautsprecher und Streaming-Sticks senkt Amazon die Preise für viele Smart-Home-Produkte der Marken Blink und Ring, die in Haussicherheits-Paketen zum Teil um bis zu 50 Prozent reduziert werden oder einen pauschalen Rabatt von 100 Euro bieten. Von der Video-Türklingel über IP-Kameras bis hin zum Alarmsystem mit Fensterkontakten, Außensirenen und Bewegungsmeldern ist alles mit dabei. Die Angebote erlauben somit, das Smart-Home rund um die Sprachassistentin Alexa vergleichsweise günstig zu erweitern. Der nachfolgende Button führt euch auf die Aktionsseite.