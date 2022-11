Black Friday bei CyberGhost VPN: Jetzt 83 Prozent Rabatt sichern

Mit über 38 Millionen Nutzern weltweit gehört CyberGhost VPN zu den beliebtesten Anbietern am Markt. Ob für mehr Sicherheit in öffentlichen WLAN-Netzen oder für weniger Lags beim Spielen, das Virtual Private Network überzeugt. Auch beim Preis: Jetzt 83 Prozent günstiger!

CyberGhost VPN: Volle Privatsphäre auf allen Geräten

Mehr als 9200 VPN-Server weltweit

256 Bit AES-Verschlüsselung

Schutz vor DNS- und IP-Leaks

OpenVPN-, IKEv2- und WireGuard-Protokoll

Unabhängig geprüfte, strikte No-Logs-Richtlinien

Unbegrenzte Bandbreite und Datenvolumen

Apps für Windows, MacOS, Linux, Android, iOS & Co.

Ein Abonnement bestellen, auf sieben Geräten nutzen

24/7: "Rund um die Uhr"-Support auf Deutsch

Auf Nummer sicher: 45 Tage Geld-zurück-Garantie

Der Black Friday 2022 eignet sich bestens, um sein VPN-Abonnement aufzufrischen und von den günstigen Preisen des CyberGhost VPN zu profitieren. Nicht nur bietet man euch heute einen satten Rabatt von 83 Prozent auf den zweijährigen Tarif an, obendrauf erhaltet ihr vier Monate geschenkt. Somit seid ihr für die nächsten 28 Monate mit einem der innovativsten und schnellsten Virtual Private Networks (VPN) komplett abgesichert.Gefahren lauern im Internet an jeder Ecke. CyberGhost VPN hilft euch, eure IP-Adresse auszutauschen, unerwünschtes Tracking der Internetnutzung zu verhindern, Geoblocking (z.B. bei Streaming-Diensten) zu umgehen und euch vor Werbung, Malware und möglichen DDoS-Attacken abzuschirmen. Und das alles auf Knopfdruck.Der Schutz des digitalen Fußabdrucks steht bei CyberGhost VPN im Fokus. Weder euer Internetanbieter noch Werbetreibende sollten euer Surfverhalten mit euch persönlich in Verbindung bringen können. Und die lauern mit ihren Tracking-Methoden bekanntlich überall.Mit einem aktiven VPN fühlt man sich somit deutlich sicherer beim Surfen , Streamen, Spielen, Einkaufen und beim Online-Banking. Dass man gleichzeitig Filme und Serien auch von amerikanischen Sendern und mehr als 40 Streaming-Anbietern weltweit oder aber die Formel 1 ohne Pay-TV-Abo streamen kann, ist dabei ein netter Nebeneffekt.Mit nur einem Abo könnt ihr das CyberGhost VPN auf bis zu sieben Geräten installieren. Dabei sind nicht nur Windows-PCs geschützt. Passende Apps stehen auch für MacOS und Linux sowie für Android und iOS oder sogar für eure Router, Smart-TVs und Amazon Fire TV-Sticks bereit. Doch wie genau sorgt man für Sicherheit und Privatsphäre?CyberGhost VPN bietet die beste Verschlüsselung, Top-Geschwindigkeit und einen riesigen Serverpark mit Servern in Europa, Amerika, Afrika und Asien. Zudem hält man sich an eine strenge No-Logs-Richtlinie, wenn es um das Surfverhalten und die Anonymität geht.