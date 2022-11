Black Friday bei pCloud: 85% Rabatt auf Online-Speicher ohne Abo

Ganz ohne Abo bietet euch pCloud anlässlich des Black Friday seinen Online-Speicher mit bis zu 10 TB besonders günstig an. Das Schweizer Unternehmen gewährt ab sofort bis zu 85 Prozent Rabatt auf seine Lifetime-Pläne. Einmal zahlen, lebenslang Zugang - besser geht es nicht.

pCloud: Der sicherste Cloud-Speicher in Europa

Europas sicherster Cloud-Speicher, ein Leben lang

Den Black Friday nutzen viele Cloud-Anbieter, um mit reduzierten Grundgebühren zu locken, nur damit man in einem halben Jahr eventuell vergisst, zu kündigen und sich dann mit steigenden Kosten herumschlagen muss. pCloud hingegen hat einen komplett anderen, löblichen Ansatz. Ihr zahlt nur einmalig für den von euch gewählten Speicherplatz mit 500 GB, 2 TB oder gar 10 TB. Anschließend steht euch die Cloud lebenslang zur Verfügung.Natürlich wird der Schnäppchen-Tag auch bei pCloud gefeiert. Den Online-Speicher mit Fokus auf Datenschutz, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit gibt es in Verbindung mit den beliebten Lifetime-Plänen jetzt mit bis zu 85 Prozent Rabatt.pCloud unterscheidet sich nicht nur mit seinen Lifetime-Plänen von der Konkurrenz, sondern auch aufgrund seiner Regeln in Hinsicht auf den Datenschutz. Die Schweizer Gesetze gelten als besonders streng, wenn es um die Daten von Personen geht. Problemlos erfüllt man sämtliche EU-Anforderungen (DSGVO). Zudem werden eure Daten stets verschlüsselt (256-Bit-AES) in der Europäischen Union gelagert, dafür sorgen die hiesigen hochsicheren und zertifizierten Datenzentren. Oder kurz gesagt: Ihr erhaltet einen der sichersten Cloud-Speicher zum fairen Preis Doch pCloud ist nicht nur extrem sicher, sondern punktet zudem in seiner Benutzerfreundlichkeit. Das Unternehmen bietet euch einfache Möglichkeiten, um von Dropbox, OneDrive, Google Drive und Co. zu pCloud zu wechseln und stellt Apps für nahezu alle Betriebssysteme bereit - von Windows und Browser-Erweiterungen über macOS und Linux bis hin zu mobilen Anwendungen für iOS und Android. Leicht verständlich bietet man darüber hinaus ein einfaches Teilen von Dateien, intelligente Suchen, automatische Backups und einen eigenen Video- sowie Audio-Player an.