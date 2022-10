Feinschliff FritzOS-Update: AVM arbeitet weiterhin an Problembehebung

Der Router-Hersteller AVM hat ein weiteres experimentelles Labor-Update für das kommende FritzOS 7.50 herausgegeben. Das Update adressiert allerlei kleinerer Fehler und bringt AVM damit einen wichtigen Schritt voran, die finale Version für alle Nutzer freizugeben.

Fehlerbehebungen und Verbesserungen 101043/101044/101046 Der Push Service für den WLAN-Gastzugang sendet An/Abmeldeereignisse der Gastgeräte vom jeweiligen Mesh Repeater bzw. Mesh Master, an dem diese angemeldet sind

Anzahl der aktiven selbstständigen (UPnP-)Portfreigaben wurde nicht korrekt angezeigt

Robustheit gegenüber Schlüsselkonflikten für WireGuard-Verbindungen verbessert

Auf der Seite "WLAN / Funkkanal" Beschriftungen der Abszissenachse korrigiert, wenn der Zeitraum "1 Minute" gewählt wurde

Bei aktivem MAC-Filter fehlte auf Seite "WLAN / Funknetz" die Schaltfläche "Aktualisieren"

Diverse optische Korrekturen auf der Seite "WLAN / Funkkanal" bei deaktivierten WLAN-Radios

Korrekturen auf der Seite "WLAN / Sicherheit" beim Hinzufügen neuer WLAN-Geräte zum MAC-Filter (LUA-Error)

WLAN-Gastzugang; Korrektur für "Vorschaltseite anzeigen / Bild zuweisen"

Tipps fürs Update

Die Liste der Änderungen ist wie schon bei den vorangegangenen Aktualisierungen recht kurz und besteht nur aus einigen Bugfixes. Es sieht damit so aus, dass die letzten Fehler in den Vorab-Versionen bereinigt werden.Das ist an sich ein gutes Zeichen, denn eigentlich hatte AVM das fertige Update für den Sommer 2022 angekündigt und dann im August gemeldet, dass es "in wenigen Wochen so weit sein wird". Jetzt gibt es erst einmal ein weiteres Beta-Update für die Modelle FritzBox 7590 AX, 7590, 7530 AX, 7530, 6690 Cable, 6591 Cable und 6660 Cable.Behoben werden mit den neuen Updates jetzt erst einmal Probleme mit dem WLAN-Gastzugang, mit Portfreigaben und anderen Kleinigkeiten. Die Updates verbessern darüber hinaus die allgemeine Stabilität der Vorab-Versionen. Wir haben die bekannten Änderungen am Ende des Beitrags exemplarisch für die nicht Kabel-Modelle mit angefügt.Wie immer gibt es einige Änderungen, die nur für die neue FritzOS-Version getestet und einige, die auch für "alte" Funktionen außerhalb der Labor-Updates vorgestellt werden. Besitzer einer nicht Provider-gebundenen FritzBox können sich die neuen Updates ab sofort herunterladen. Download-Links und Tipps dazu gibt es bei AVM auf der speziellen Labor-Website. Informationen zu dem Update und eine Übersicht aller Neuerungen für FritzOS 7.50 findet man dort ebenfalls. AVM bittet die freiwilligen Tester um Feedback zu den Verbesserungen und allgemein zu den Änderungen.