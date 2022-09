FritzOS 7.39 Labor: FritzBox-Update für mehr Leistung & WireGuard-Fix

In Vorbereitung auf den Start von FritzOS 7.50 verteilt AVM ab sofort neue Labor-Updates für viele DSL-, 5G/LTE- und Kabel-FritzBoxen. Mit der aktuellen Version 7.39 werden unter anderem Probleme mit zu geringen Übertragungsraten und dem WireGuard-VPN-Protokoll behoben.

Update-Installation und Patch Notes

Verbesserungen ab FRITZ!OS 7.39 für 6690, 6660, 6591 & 7530 (Aufklappen)

USB: Behoben Ordner der obersten Ebene der Verzeichnisstruktur werden beim Auswahldialog zum Verschieben der Dateien nicht angezeigt

Internet: Behoben In bestimmten Szenarien wurden geringe Übertragungsraten bei der Übertragung großer Datenmengen erreicht (nur 6591, 6660, 6690)

Behoben Netzwerkkopplungen über WireGuard um Optionen zur NetBIOS-Filterung, gesamten Datenverkehr und Geräteauswahl erweitert

Behoben Über eine WireGuard-VPN-Verbindung waren SMB-Freigaben, Datei- und Druckerfreigaben unter Microsoft Windows und sonstige NetBIOS basierte Anwendungen nicht möglich

Mesh: Behoben LED-Signalisierung fehlte beim Aktivieren von Mesh in bestimmten Fällen

Behoben LED-Signalisierung fehlte beim Starten von WPS über die Benutzeroberfläche

Mobilfunk: Behoben Einige Mobilfunksticks werden nur noch als "Anderes Gerät" erkannt und sind daher nicht nutzbar

Verbesserungen ab FRITZ!OS 7.39 für 6850 5G & 6850 LTE (Aufklappen)

Mobilfunk: Verbesserung - Neue Software für das Mobilfunk-Modem mit verbesserter Stabilität der Mobilfunkverbindung

Internet: NEU - Unterstützung von WireGuard VPN-Verbindungen (mehr dazu)

NEU - Direkte Anbindung an MyFRITZ!Net über USP (TR-369) zur direkten Übermittlung von Parametern - zunächst Anzeige des Verbindungsstatus, der Anschlussparameter sowie Durchführung von Updates auf MyFRITZ!Net (nur für FRITZ!OS-Versionen im FRITZ! Labor)

NEU - IP-Sperrliste für einkommende Pakete

Verbesserung - Automatische Priorisierung sorgt für Fairness bei der Bandbreitenverteilung im gesamten FRITZ!Box-Netzwerk (Heim- und Gastnetz) (mehr dazu)

Verbesserung - Darstellung des Datenflusses vom Gastnetz bei IPv6 im "Online-Monitor"

Verbesserung - Verbesserung - Bei automatischer Umschaltung auf öffentliche DNS-Server wird der verwendete öffentliche DNS-Server im Online-Monitor dargestellt

Verbesserung - Beim Aktivieren des Internetzugriffs auf Speichermedien über FTP/FTPS wird die zufällig vorbelegte Portnummer angezeigt

Verbesserung - Nach einem Neustart aktualisiert die FRITZ!Box ihre IP-Adresse sofort bei MyFRITZ!Net (DynDNS-Aktualisierung)

Verbesserung - Der am WAN verwendete IPv6 Interface Identifier wird zufällig gewählt

Verbesserung - In der Bedienoberfläche verdeutlicht nun eine Abbildung die unterschiedlichen VPN-Verbindungstypen

Verbesserung - Weitere FRITZ!Box-Produkte im Mesh werden im MyFRITZ!-Konto des Mesh Masters automatisch registriert

Verbesserung - IPv4-VPN-Verbindungen (IPSec) können über IPv6 getunnelt werden, etwa zur Erreichbarkeit von FRITZ!Box-Produkten an DS-Lite-Anschlüssen (IPv6-Tunnel für IPv4, IPv4-in-IPv6)

Verbesserung - Unterstützung von IPv6 bei der Priorisierung von Netzwerkanwendungen und Priorisierung eines Heimnetzgerätes

Verbesserung - Erhöhte Downloadgeschwindigkeit für den Gastzugang

Verbesserung - VPN-Benutzereinwahl von Android 12 über IPSec IKEv2 unterstützt

Verbesserung - Keine Veröffentlichung der IPv4-Adresse zu MyFRITZ!Net an Dual-Stack-Anschlüssen mit Carrier-Grade-NAT - Auflösung der MyFRITZ!-Adresse erfolgt hier immer zur IPv6-Adresse

Verbesserung - Unterstützung für DynDNS-Anbieter mit optionalem Benutzernamen/Kennwort

Verbesserung - Verbesserung - der Performance von WireGuard-VPN-Verbindungen durch Soft- und Hardware-Beschleunigung

Verbesserung - Verbesserung - von Hinweisen und Fehlermeldungen zu Portfreigaben an PCP-Anschlüssen

Änderung - Veraltete Einträge aus der Anbieterliste für den Internetzugang entfernt

Änderung - Bei Ausfall der DNS-Server des Internetanbieters (oder der angegebenen DNS-Server) wird automatisch auf öffentliche DNS-Server umgeschaltet

Änderung - Bei Neuanlegen einer Portfreigabe ist die Anwendung "Emule" nicht mehr vorgesehen

Änderung - Vordefinierte Auswahl von DynDNS-Anbietern durch eine allgemeine Einstellmöglichkeit ersetzt

Änderung - Umstellen der Tabelle zur Anzeige von Verbindungsdaten auf ein allgemein gültiges Format

Änderung - An IPv6-only-Anschlüssen wird die Registerkarte IPv6 angezeigt

Änderung - Der Reiter "Anbieter-Dienste" wird angezeigt, wenn TR-069 oder USP (TR-369) aktiviert ist

Behoben IPv6 gemäß 3GPP Release 10 ist auf einer 6850 5G ohne Funktion

Telefonie: NEU - Unterstützung für Telefonie mit der Mobilrufnummer der SIM-Karte über UMTS (CSVoice) und LTE (VoLTE) (nur 6850) (mehr dazu)

NEU - Unterstützung für Telefonie mit der Mobilrufnummer der SIM-Karte über 5G (VoNR) (nur 6850 5G) (mehr dazu)

NEU - Rufumleitungen und Rufsperren können auf "Nicht im Telefonbuch" enthaltene Anrufer angewendet werden (Telefonbuch als Positivliste)

Verbesserung - Rufumleitungen und Rufsperren für einkommende Anrufe lassen sich auf eine einzelne Eigene Rufnummer beschränken

Verbesserung - Tabellarische Darstellung der eingerichteten Rufumleitungen überarbeitet

Verbesserung - Unterstützung von Fotos für Online-Telefonbücher von Apple, Telekom sowie CardDAV-Anbieter

Verbesserung - Verschlüsselte Telefonie robuster gegen Verbindungsverluste

Verbesserung - Beim Abhören von Nachrichten auf dem internen Anrufbeantworter werden Anrufername oder Ort des Anrufers genannt (erfordert MyFRITZ!-Konto und Telefonbucheintrag)

Verbesserung - Unterstützung von Gruppen für Online-Telefonbücher des Anbieters Apple

Verbesserung - Optimierungen bei der Einbindung eines Telefonbuchs im Mesh

Verbesserung - Option zum Weiterleiten von Anrufen in der Rufphase (Partial rerouting) hinzugefügt (u. a. für SIP-Trunks und "Anderer Anbieter")

Verbesserung - Umstellung der Online-Telefonbücher von web.de, gmx.de und 1&1 auf CardDAV

Verbesserung - Darstellung der Anrufernummer bei Vorliegen von User und Network Provided Number in der Anrufliste überarbeitet

Verbesserung - Optimierung der automatischen Einrichtung von Rufnummern durch den Internetanbieter

Verbesserung - Texte für die Push-Mails von Faxfunktion und Anrufbeantworter überarbeitet

Verbesserung - Unterstützung von mehr Rufszenarien mit Sprachdatenübertragung vor Rufannahme (P-Early-Media)

DECT/FRITZ!Fon: NEU - Anruferansage für Anrufe, Wecker und Termine (mehr dazu)

NEU - Terminkalender in FRITZ!Fon

Verbesserung - Komfortable Steuerung von DECT-Headsets, die GAP oder CAT-iq 2.x konform sind (mehr dazu)

Verbesserung - Kurzwahlen für die Zifferntasten 2-9 direkt am FRITZ!Fon durch langes Drücken der Ziffer einrichtbar

Verbesserung - Höhere/optimale Auflösung von Bildern aus dem Google Onlinetelefonbuch

Änderung - Keine Signalisierung an FRITZ!Fon für entgangene Anrufe, die älter als 28 Tage sind

WLAN: Verbesserung - Beim Wechsel der Verschlüsselung zu "unverschlüsselt" auf dem Mesh Master Aktivierung des 5 GHz-Funknetzes sichergestellt und WLAN-Geräte ggf. korrekt abgemeldet

Verbesserung - Datenraten gegen einige WLAN-Geräte gesteigert

Verbesserung - Die Legende unterhalb "Belegung der WLAN-Kanäle" auf der Seite WLAN > Funkkanal jetzt mit einzeiliger Darstellung (Seite: WLAN / Funkkanal)

Verbesserung - Die automatische Kanalwahl bei Prüfung auf bevorrechtigte Nutzung im 5 GHz Funknetz optimiert

Verbesserung - Overlay mit Hinweistext bei der grafischen Darstellung "Auslastung des aktuellen Funkkanals" nun auch bei aktivem VHT160 Modus

Verbesserung - Verhalten bei Radar- und Funkstörungen verbessert

Verbesserung - Neue Meldung unter "System / Ereignisse" wenn ein neuer Session Key ausgehandelt wurde (Verbindungen nach WPA3/SAE-Standard)

Verbesserung - Radar-Erkennung verbessert (5-GHz-Band)

Verbesserung - WLAN-Autokanalfunktion verbessert

Änderung - Bei der Bedienoberfläche haben die Seiten WLAN-Funknetz, -Sicherheit und -Funkkanal eine neue Struktur

Mesh: Verbesserung - Anzeige der Heimnetzverbindungen auf der Seite "Mesh" der Benutzeroberfläche reagiert schneller auf Änderung -en

Verbesserung - Eine Benutzeroberfläche neu verbundener Heimnetzgeräte ist schneller über die Verlinkung der Mesh-Grafik aufrufbar

Verbesserung - Geänderte Land- und Spracheneinstellung des Mesh Masters wird automatisch auf den Mesh Repeater übertragen

Verbesserung - Neuer Hinweis in den System-Ereignissen, wenn eine Netzwerkschleife durch FRITZ!OS aufgelöst wurde

Apps

NEU - Priorisierungen von Heimnetzgeräten können in der MyFRITZ!App aktiviert werden

Heimnetz: Verbesserung - FRITZ!Powerline-Geräte können in den Geräte-Details der FRITZ!Box-Bedienoberfläche unter Heimnetz > Netzwerk neu gestartet bzw. per Schaltfläche angemeldet werden

Verbesserung - Mehr Flexibilität bei der Vergabe eigener Gerätenamen im Heimnetz für die Anzeige in der Benutzeroberfläche

Verbesserung - Hervorheben des eigenen Netzwerkgerätes in den Übersichten der Benutzeroberfläche

Verbesserung - Erweiterung der Darstellung in der Mesh-Übersicht um zwischen geschaltete Netzwerk-Switches oder Access Points in Reihe

Änderung - Überarbeitung der "Detail"-Seiten für FRITZ!Powerline-Geräte

Smarthome: NEU - Routinen (Wenn-Dann-Verknüpfung) erstellen und aktivieren/deaktivieren (mehr dazu)

NEU - Szenarien einrichten und anwenden (mehr dazu)

NEU - Auswahl einer zusätzlichen Anzeige mit dem Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsverlauf auf dem FRITZ!DECT 440

NEU - Erweiterung der Vorlage für Heizkörperregler durch Komfort- und Absenktemperatur sowie Frostschutz- und Boost-Funktion

NEU - Natürliche Lichtsequenzen für Gruppen und Vorlagen mit FRITZ!DECT 500

NEU - Ergänzung der Vorlagen mit Komfortfunktionen (WLAN-Zugang schalten, WLAN-Gastzugang schalten, Telefonanruf auslösen, Anrufbeantworter schalten, Push-Mail senden, URL aufrufen)

NEU - Unterstützung von externen Fenstersensoren für die Fenster-auf-Erkennung

Verbesserung - Astronomische Zeitschaltung

Verbesserung - Für Heizkörperregler kann die Funktion "Adaptiver Heizbeginn" deaktiviert werden (Voraussetzung: Firmware 5.00 für FRITZ!DECT 301)

Änderung - Menü "Smart Home" unterteilt in "Geräte & Gruppen", "Automatisierung" und "Bedienung"

USB: Verbesserung - Unter Heimnetzfreigabe wird eine Liste der FRITZ!Box-Benutzer mit NAS-Rechten angezeigt

Verbesserung - Mit "Index aktualisieren" werden Mediadaten komplett neu eingelesen

Änderung - Beim Hochladen von Dateien auf fritz.nas wird nun das Erstellungsdatum der jeweiligen Datei angezeigt

Änderung - MagentaCloud als Medienquelle im Internet wegen nicht mehr kompatibler API entfernt

System: Verbesserung - Die INFO-LED blinkt während eines laufenden Updates der Software des Mobilfunkmodems

Verbesserung - Bei der Anmeldung an der Bedienoberfläche wurde die Benutzerinteraktion überarbeitet

Verbesserung - Bei der Ersteinrichtung gibt die Bedienoberfläche eine Übersicht über den Stand und Fortschritt

Verbesserung - Die Push Service E-Mail "Kennwort vergessen" wurde erweitert um die Information zum Gerät, auf dem diese Mail angefordert wurde

Verbesserung - Auf der Seite "Übersicht" wurden Informationsbereiche zusammengefasst

Verbesserung - Neue Darstellung der WLAN-Verbindungen zwischen FRITZ!-Produkten

Verbesserung - Neues Design für das FRITZ!Box-Log-in

Änderung - Bei der Bedienoberfläche geändertes Bedienkonzept bei Einstellungsänderungen

Änderung - Copyright-Angabe in rechtlichen Hinweisen wurde aktualisiert

Änderung - Wegfall des Schalters "Ansicht: Erweitert" bzw. "Ansicht: Standard". Die erweiterten Einstellungen sind jetzt permanent verfügbar

Änderung - Layout-Überarbeitung der FRITZ!Box-Bedienoberfläche (mehr dazu)

Änderung - Die Hyperlinks zu Inhalt, Handbuch, Tipps&Tricks, Newsletter, avm.de und Rechtliches befinden sich jetzt im Menübereich unter Info-Center

Änderung - Die zusätzliche Bestätigung für das Setzen bestimmter Einstellungen und Funktionen kann nicht mehr abgeschaltet werden

Änderung - Inhalte erneuert unter "Hilfe und Info > Mehr Funktionen" kurz erklärt

Änderung - Schlagwort-Suche im Menü unter "Hilfe und Info" ergänzt: Ergebnisanzeige in der Hilfe

Zu Beginn der Woche holt das Berliner IT-Unternehmen zum Rundumschlag aus und veröffentlicht neue FritzOS-Testversionen für die FritzBox 6591 , 6660 und 6690 Cable. Darüber hinaus wird die FritzBox 7530 für DSL-Anschlüsse mit einem Update versorgt und die FritzBox 6850 5G nimmt neben ihrer LTE-Version nun ebenfalls im Labor-Programm Platz. Die Liste an Fehlerbehebungen und Verbesserungen ist vergleichsweise lang, vor allem in Hinsicht auf die Mobilfunk-Router des Herstellers.Überschaubar bleibt der Feinschliff im Bereich der DSL- und Kabel-Modelle, die in der Vergangenheit in bestimmten Szenarien unter anderem mit zu geringen Datenraten bei der Übertragung großer Datenmengen zu kämpfen hatten. Ebenso konnten Probleme ausgemerzt werden, die in Verbindung mit Windows und NetBIOS basierten Anwendungen SMB-, Datei- und Druckerfreigaben verhinderten, sobald eine VPN-Verbindung via WireGuard-Protokoll eingegangen wurde.Das Labor-Update auf FritzOS 7.39-998xx kann ab sofort über das Browser-Interface der Router oder über die AVM-Webseite heruntergeladen werden. Aufgrund einer möglichen Fehleranfälligkeit wird geraten, vorab ein Backup der persönlichen Einstellungen anzufertigen (Menüpunkt: System > Sicherung > Sichern).Nachfolgend der Changelog für die DSL-, 5G/LTE und Kabel-Router. Ein Klick auf den jeweiligen Kasten öffnet die teils umfangreichen Patch Notes.