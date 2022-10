Kein Apple-Event im Oktober, aber trotzdem eine Flut neuer Geräte

Apple lädt für gewöhnlich gerne mal im Oktober zu einem Hardware-Event - 2021 war der beispielsweise am 18.10. In diesem Jahr wird es vermutlich keine solche Veranstaltung geben, eine Welle an neuen Geräten bringt der Monat aber wohl trotzdem mit.

Es muss ja nicht immer die große Show sein: dieses Jahr kein Oktober-Event

Einiges in Planung

11 und 12,9 Zoll iPad Pro mit M2, MagSafe-Wireless-Charging und Kamera-Upgrades

14 und 16 Zoll MacBook Pro und Mac Mini-Modelle mit M2-Chips

Apple TV mit einem A14-Chip und 4 GB RAM

Die Voraussage, dass Apple auch in diesem Jahr im Oktober ein Event abhalten wird, um eine ganze Reihe an neuen Produkten vorzustellen, gibt es schon seit Monaten - schließlich kann man sich dabei einfach auf Erfahrungswerte berufen. Apple scheint den Gerüchten in diesem Jahr aber nicht entsprechen zu wollen. Mark Gurman von Bloomberg (via 9to5mac ) hatte hier schon zuvor Zweifel angemeldet, jetzt stellt er in seinem aktuellen Newsletter ganz klar: Apple wird, seiner Meinung nach, auf das Oktober-Event verzichten.Doch wenn das Event entfällt, was ist dann mit den unzähligen Produkten, die noch in diesem Jahr erscheinen sollen? Gurmans Aussage lässt vermuten, dass Apple hier zu weitaus weniger spektakulären Mitteln der Vorstellung greift: Pressemitteilungen, Briefings mit Medienvertretern und zu guter Letzt schlichte Updates der Produktseiten im Apple Store. Apple hatte schon in der Vergangenheit - beispielsweise bei AirPods Pro und AirPods Max - gezeigt, dass wichtige neue Produkte auch einfach mal per Mitteilung vorgestellt werden.Und damit dürfte man im Oktober nach Ansicht vieler Beobachter von Apple wohl wiederholt Nachrichten zu neuer Hardware erhalten. Was genau angekündigt werden könnte, bleibt Gegenstand von Spekulationen, allerdings gibt es auch laut Gurman ein paar klare Kandidaten für einen Marktstart noch vor dem Jahresende:Man darf sehr gespannt sein, was Apple am Ende des Monats wirklich angekündigt hat, auf ein gebündeltes Event braucht man aller Voraussicht nach aber nicht zu warten.