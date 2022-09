KI-Künstler erschafft alptraumhafte Interpretationen der Simpsons

KI-Kunst ist dank Anwendungen wie Dall-E, Midjourney und Co. in aller Munde, man kann damit beeindruckende Werke erschaffen, und zwar mit der Angabe weniger Stichwörter. Ein KI-Künstler hat es sich zur Aufgabe gemacht, damit Comic- und Popkultur-Figuren zu "interpretieren".

Pennywise würde sich vor Krusty fürchten

Milan Jaram ist ein Illustrator und Künstler, der es sich nach eigenen Angaben zur Aufgabe gemacht hat, "die kuscheligen Kindheitserinnerungen mit dunklen Wendungen eurer Lieblingsserien, Cartoons und Popkultur" zu erschrecken, wie er auf seiner Webseite schreibt.Ein Ort, an dem Jaram seine Werke zeigt, ist TikTok , sein zweites Standbein ist Instagram . Das Ergebnis ist aber immer dasselbe, nämlich besondere und auch besonders düstere Interpretationen von Comic- und Popkultur-Figuren, die er mithilfe von Bildgeneratoren erschafft, die mit künstlichen Intelligenzen arbeiten (via Cnet ).Die Ergebnisse sind faszinierend bis verstörend, das sieht man am besten an seiner Interpretation der Simpsons-Charaktere (diese ist dreiteilig, hier noch Teil 2 und Teil 3 ). Homer Simpson sieht mit einem finsteren Blick wie ein Mafia-Türsteher aus, Marge passt eher in einen Science-Fiction-Film und Lisa erinnert an einen Igel. Unser persönliches Highlight ist Ralph, dieser kann wohl am besten mit "übergewichtige Angela Merkel" umschrieben werden. Krusty schließlich ist das (versprochene) Zeug, aus dem die Alpträume sind.Doch das ist nicht alles, der Künstler hat auch andere Simpsons-Variationen in seinem TikTok-Angebot : In Varianten zeigt Jaram, wie Simpsons-Charaktere als Calvin-Klein-Modell oder Roboter aussehen würden. Freilich konzentriert sich der KI-Künstler nicht ausschließlich auf die gelbe Familie aus Springfield. Ähnliche Interpretationen gibt es auch mit Charakteren aus South Park, Rick and Morty, SpongeBob, Familie Feuerstein, Futurama und vielen anderen mehr.