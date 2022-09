Surfen ohne Ende: O2 Unlimited-Tarif für 15 Euro, monatlich kündbar

O2 und Freenet bringen den Unlimited Smart-Tarif zum Bestpreis zurück. Für monatlich nur 14,99 Euro erhaltet ihr eine Allnet-Flat und unbegrenztes LTE-Datenvolumen im Netz der Telefónica. Das Beste: Der Tarif ist monatlich kündbar und die Anschlussgebühren wurden gesenkt.

Bei o2 für 15 Euro im Monat unbegrenzt surfen und telefonieren

Unbegrenzte Internet-Flat (4G LTE)

Allnet-Flat für Telefonate und SMS

Monatlich kündbar

10 Mbit/s Download, 5 Mbit/s Upload

O2-Netz, VoLTE, WLAN Call und EU-Roaming

Sparpreis für 24 Monate, danach 39,99 Euro/mtl.

Anschlusspreis: 19,99 Euro

Flexibler Vertragsbeginn möglich

Monatlich für nur 14,99 Euro bei Freenet buchen

Jetzt schnell zuschlagen!

Unbegrenzt surfen, monatlich kündbar

Der Markt der Mobilfunktarife ist unglaublich groß, da lohnt es sich auf jeden Fall, ein auf die eigenen Bedürfnisse zwischen Surfen und Telefonieren abgestimmtes Angebot zu finden. Freenet richtet sich mit dem neuen Knaller-Deal an alle, die beim mobilen Internet auf absolute Maximalgeschwindigkeiten verzichten können, dafür aber einen recht günstigen Paket-Preis ohne Datenschranke und die Möglichkeit monatlich zu kündigen schätzen.Beim o2 Unlimited Smart-Angebot ist man mit maximal 10 Mbit/s unterwegs, zahlt im Monat dafür aber nur 14,99 Euro statt 39,99 Euro (24 Monate, dann wieder Vollpreis). Das wohl wichtigste Argument: o2 setzt kein begrenztes Surfvolumen an, eine Drosselung erfolgt hier also nicht. Außerdem senkt Freenet den Anschlusspreis von einst 39,99 Euro auf nur noch 19,99 Euro.Darüber hinaus sind in dem o2 Unlimited Smart-Tarif alle üblichen Leistungen enthalten, die man heutzutage von einem solchen Flat­rate-Angebot erwarten kann. Sowohl Telefonie als auch SMS sind unbegrenzt (Allnet-Flat) nutzbar. Ferner ist auch das EU-Roaming und für gute Erreichbarkeit zudem VoLTE und WLAN-Calls im Preis enthalten.Die Rabattaktion für den o2 Unlimited Smart-Tarif von Freenet gibt es nur für kurze Zeit mit dem Extra-Rabatt in Höhe von 63 Prozent.