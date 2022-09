Tarif-Knaller im Telekom-Netz: 38 GB LTE und Allnet-Flat für 15 Euro

Mit dem neuen Green LTE-Tarif im Netz der Telekom bietet euch Freenet 38 GB Datenvolumen mit soliden 50 MBit/s samt Allnet-Flat für monatlich nur 14,99 Euro . Zusätzlich senkt der Mobilfunk-Anbieter den Anschlusspreis und ermöglicht einen flexiblen Vertragsbeginn.

Neue Tarif-Bestmarke erreichen: 40 Cent pro GB via Telekom sind möglich

Telekom Green LTE 30+8 GB

38 GB LTE Datenvolumen (50 Mbit/s) im Telekom-Netz

Wahl zwischen Triple-SIM und eSIM

Allnet-Flat für Telefonie und SMS

EU-Roaming, VoLTE und WLAN Call

Monatlich nur 14,99 Euro, ab dem 25. Monat 41,99 Euro

19,99 Euro Anschlussgebühr

Allnet-Flat im Telekom-Netz für 15 Euro

Im letzten Jahr hat sich in der deutschen Tariflandschaft viel bewegt. Einer der wichtigsten Maßstäbe für einen günstigen Tarif, neben Standards wie einer Allnet-Flat, war bisher ein Preis von rund einem Euro pro Gigabyte Surfvolumen. Höhere Kosten sind in LTE-Tarifen absolut nicht mehr zeitgemäß. Angebote, die deutlich günstigere GB-Preise bieten, sind somit immer einen Blick wert. Freenet bietet aktuell mit dem Green LTE 30+8 GB im Telekom Netz einen sehr interessanten Deal.Das schlagende Argument ist hier einerseits der überschaubare Monatspreis von nur 14,99 Euro - der wurde im Vergleich mit dem bisherigen Preis von 41,99 Euro um glatte 64 Prozent reduziert. Auf der anderen Seite erhöht man auch das Surfvolumen der Internetflat von 30 GB auf jetzt 38 GB. Für viele Nutzer ein weiterer wichtiger Faktor: Bei diesem Tarif funkt man im Telekom-Netz und die Surfgeschwindigkeit bietet mit 50 Mbit/s für die meisten mobilen Anwendungen ausreichend Durchsatz.Der vergünstigte Preis gilt bei diesem Tarifangebot also für die ersten 24 Monate, danach werden 41,99 Euro berechnet. Die Kündigung ist mit einer Frist von einem Monat zum Laufzeitende möglich. Nach Ablauf der ersten zwei Jahre ist der Tarif zudem jederzeit monatlich kündbar. Behält man die Vertragslaufzeit im Auge, hat man hier also für zwei Jahre auf jeden Fall einen sehr ordentlichen Allnet-Flat-Tarif mit sattem Datenvolumen im Telekom-Netz.