Die meisten Mobilfunk-Vertragskunden gehen aktuell zur Telekom

Im Kampf mit der Konkurrenz um Mobilfunk-Kunden geht die Telekom als Gewinner aus dem letzten Quartal hervor. Deutlich mehr Menschen haben in den letzten drei Monaten des Jahres 2023 beim Bonner Konzern unterschrieben als bei Vodafone und O2.

Telekom aktuell beliebtester Mobilfunkanbieter

Auch im Ausland stark

Die Telekom kann sich dieser Tage an den Ergebnissen des letzten Quartals und des gesamten letzten Jahres erfreuen. Für den deutschen Markt verzeichnet man in allen Bereichen Kundenwachstum. Besonders erfolgreich waren die Bonner bei der Werbung von neuen Vertragskunden im Mobilfunkbereich.Von Oktober bis Dezember konnten 360.000 Neukunden gewonnen werden - Branchen-Spitzenwert. Zum Vergleich: 284.000 entschieden sich für O2 , Vodafone kommt auf knapp 95.000 neue Mobilfunkkunden mit Vertrag.Die Telekom führt das hohe Wachstum im Mobilfunkbereich unter anderem auf den großen Erfolg bei Familien- und Partner-Tarifen zurück, bei denen mehrere Verträge gebündelt oder Zusatzkarten gebucht werden können . Auf das gesamte Jahr 2023 konnte die Telekom unter der eigenen Marke insgesamt 1,2 Millionen neue Mobilfunkverträge abschließen. Damit liegt die Zahl der Mobilfunkvertragskunden in Deutschland jetzt bei etwas über 25,1 Millionen.Der Trend zu gutem Kundenwachstum ist für die Telekom auch im Auslandsgeschäft zu verzeichnen. 2023 wurden europaweit 746.000 neue Mobilfunk-Vertragskunden gewonnen, damit bedient man jetzt 27,2 Millionen mobile Anschlüsse im EU-Ausland.Dazu kommt ein anhaltend starkes Wachstum von T-Mobile in den USA, wo im letzten Jahr 3,1 Million neue Verträge abgeschlossen wurden.