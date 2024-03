Telekom: Schneller Mobilfunk-Ausbau und wichtiges Fußball-EM-Update

Die Deutsche Telekom vermeldet weitere Fortschritte beim Mobilfunk-Ausbau. Binnen nur vier Wochen wurde eine hohe dreistellige Zahl an Standorten aufgerüstet. Außerdem bereitet man seitens des Konzerns bereits die Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land vor.

Viele neue Anlagen

Fußball in der Kneipe

Wie das Unternehmen mitteilte, sind binnen der letzten vier Wochen 772 Mobilfunk-Standorte ausgebaut worden. An 110 Stellen wurden dabei komplett neue Anlagen gebaut und funken jetzt, je nach individuellem Versorgungsziel, mit LTE und 5G-Frequenzen. An 499 bestehenden Standorten wurde die Mobilfunk-Kapazität erhöht. An 163 dieser Standorte wurde erstmals 5G in Betrieb genommen.Auf der schnellen 3,6-GHz-Frequenz funken jetzt bundesweit rund 10.900 5G-Antennen in 850 Städten und Gemeinden. In diesem Spektrum werden Download-Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde erreicht. Der 5G-Empfang ist dabei mittlerweile fast überall die Regel. 96 Prozent der Haushalte seien inzwischen abgedeckt, Haushaltsabdeckung bei LTE liegt bei 99 Prozent. Über die Versorgung in der Fläche gibt es hingegen keine genauen Angaben.Der zügige Ausbau der Infrastruktur dürfte zu einem gewissen Grad auch damit zusammenhängen, dass die Telekom eine wichtige Rolle während der Fußball-Europameisterschaft spielen wird, die in diesem Jahr in Deutschland ausgetragen wird. Hier wären technische Probleme oder gar Besucher, die keine Verbindung bekommen, ziemlich schlecht für das Image.Die Telekom ist immerhin hauptsächlicher Medienpartner des Fußball-Verbandes UEFA und verfügt über die Senderechte an allen 51 Spielen des Turniers. Im Zuge dessen teilte man mit, dass man eine Kooperations-Vereinbarung mit dem Pay-TV-Anbieter Sky vereinbart habe. Über diesen werden alle Spiele für die Ausstrahlung in Public Viewings und in der Gastronomie angeboten.Für die Übertragungen in tausenden Restaurants, Hotels und Kneipen mit Sky-Hardware werden bis zu drei Kanäle von MagentaTV auf die vorhandenen Receiver von Sky ohne zusätzliche Kosten aufgespielt. Interessierte Betriebe, die bislang kein Abonnement abgeschlossen haben, bekommen die Möglichkeit, die Kanäle über Sky zu buchen.