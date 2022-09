Tolles Angebot: Waipu.tv bietet 50% Rabatt auf TV-Pakete & Netflix

Anlässlich seines 6. Geburtstags senkt der Streaming-Dienst Waipu.tv seine Preise um 50 Prozent. Für sechs Monate erhält man nicht nur 169 HD-TV-Sender zum halben Preis , sondern auch die beliebten Premium-Tarife inklusive Netflix-Zugang und dem Waipu.tv 4K Stick.

Die günstigen Waipu.tv-Tarife im Überblick: 6 Monate lang 50 Prozent Rabatt (bis 30.09. buchbar)

Waipu.tv Perfect Plus-Paket jetzt für 6,50 Euro/Monat

Waipu.tv Perfect Plus mit 4K-Stick jetzt für 8,00 Euro/Monat

Waipu.tv Perfect Plus mit Netflix Standard-Abo jetzt für 12,50 Euro/Monat

Schnell sein lohnt sich

Jetzt 6 Monate zum halben Preis sichern!

Damit bekommt man nun für kurze Zeit unter anderem das Perfect Plus-Paket von Waipu mit allen Vorzügen samt Netflix Standard-Abo für nur 12,25 statt 24,49 Euro. Zusätzlich zu den vier parallelen Streams für klassische TV-Sender ist es somit möglich, bis zu zwei Streams in Full-HD-Qualität gleichzeitig via Netflix wiederzugeben. Der Aufnahmespeicher (100 Std.), Zugriff auf Pay-TV-Sender (z.B. 13th Street) und die Waipu-Mediathek sind hier ebenfalls inbegriffen.Wer statt Netflix lieber einen passenden Waipu.tv 4K Stick mit Android TV-Betriebssystem dazu buchen möchte, zahlt jetzt nur noch 8,00 Euro statt 15,99 Euro pro Monat, bindet sich aber auch für ein ganzes Jahr. Somit lassen sich auch ältere Fernseher fit machen für das Internet-Fernsehen und Streaming. Mit dabei sind unter anderem optionale Apps wie Disney+, Apple TV+, Spotify und Amazon Prime Video.Die 50 Prozent Rabatt kann man sich nur jetzt für ein halbes Jahr sichern, und nur dann, wenn man bisher noch kein Waipu.tv-Kunde war.Alternativ zu den reduzierten Perfect Plus-Paketen, wahlweise mit Streaming-Stick oder Netflix-Abo, bietet Waipu.tv zusätzlich sein Comfort-Paket für Einsteiger an. Hier werden zwar nur 5,99 Euro fällig, allerdings sinkt die Anzahl an TV-Sendern auf 137 (statt 193) und auch die HD- und Pay-TV-Vorteile entfallen. In Zeiten von 4K-Fernsehern und einer Vielzahl an Sendern mit 1080p-Auflösung empfehlen wir somit unbedingt einen Blick auf die Waipu.tv Perfect Plus-Angebote , auch wenn man nur für den reduzierten Zeitraum von sechs Monaten reinschnuppern möchte.Man bleibt flexibel, denn man kann das Angebot jederzeit kündigen, eine Min­dest­ver­trags­lauf­zeit gibt es nicht. Nach spätestens sechs Monaten steigt der Preis und der Geburtstagsrabatt entfällt. Alternativ muss rechtzeitig vor Ende des sechsten Monats gekündigt werden. Zudem kann man die Pakete wechseln. Schnell sein lohnt sich, denn der Sonderpreis auf die Waipu-Pakete gilt nur für kurze Zeit. Wer jetzt einsteigt, bekommt Waipu bis ins Frühjahr 2023 zum halben Preis. Das Angebot ist nur bis 30. September 2022 verfügbar.