Corel startet neuen Firmennamen "Alludo", alte Produktnamen bleiben

Der Name Corel gehört zu jenen, die eigentlich jedem PC-Nutzer ein Begriff sind. Das Unternehmen bietet seit 1985 Software für Windows und MacOS und hat in den letzten Jahren eine Reihe von Entwicklern geschluckt - nun ist daher Zeit für einen neuen Konzern-Namen.

Produktnamen bleiben beim Alten

Aus Corel Corporation wird Alludo

WinZip - Dateien komprimieren und verwalten

So sieht man das zumindest beim Hauptsitz der ehemaligen "Corel Corporation", die ab sofort unter dem Markennamen Alludo (wie "All You Do") firmiert. Diese Änderung erinnert an Google/Alphabet und Facebook/Meta.Der neue Dachmarkenname soll die Änderungen im Unternehmen widerspiegeln. Die Namen der bekannten Produkte des Unternehmens wie Corel PaintShop Pro und CorelDraw behalten ihr bestehendes Branding. Alludo ist vor allem im Segment Kreativ-Software bekannt. PaintShop Pro, CorelDraw, VideoStudio, WinZip, WordPerfect Office, MindManager und Parallels Desktop, gehören zu den beliebtesten Anwendungen des Konzerns.Das Unternehmen begründet die Umbenennung damit, dass sie seine Mission besser widerspiegelt, Wissensarbeiter mit Grafik-, Virtualisierungs- und Produktivitätslösungen zu unterstützen. Nach Angaben des Unternehmens steht der Name Alludo für eine einheitliche Identität und ist eine Anspielung auf den Zweck des Unternehmens ("All You Do"). "Die neue Brand Alludo ist ein Wendepunkt für uns. Damit schaffen wir ein neues Konzept, dass alle unsere Produktsparten, unsere Kunden und unsere Mitarbeiter umfasst. Wir legen den Grundstein für eine neue Corporate Identity, die sich der Zukunft der Arbeit widmet und machen sie zu unserer neuen DNA", erklärte Christa Quarles, CEO von Alludo."Mit unseren Lösungen erhalten unsere Kunden die Möglichkeit, effizienter und flexibler zu arbeiten und sich gleichzeitig mehr kreativen Freiraum nehmen zu können. Sie können von überall und mit jedem Gerät tätig sein und ihre Kreativität bei Brainstorming oder Designgestaltung frei entfalten. Das schafft gleichzeitig mehr Zeit für Familie und das Leben abseits der Arbeit."