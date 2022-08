Neue Aldi-PCs für Gamer: Desktops mit Nvidia RTX 3080 Ti ab heute

Die Discounter Aldi Nord und Süd starten ab sofort mit dem Verkauf neuer Gaming-PCs. Das teure Spitzenmodell ist mit einem Intel Core i9 und der Nvidia GeForce RTX 3080 Ti ausgestattet. Preislich sind Desktops mit RTX 3070 im Online-Shop allerdings bereits ab 1799 Euro erhältlich.

Medion Erazer Hunter X20 mit RTX 3080 Ti für 3599 Euro

Medion Erazer Hunter X20 mit RTX 3080 LHR für 2599 Euro

Medion Erazer Engineer X20 mit RTX 3070 LHR für 1799 Euro

Weitere Gaming-Produkte bei Aldi

Medion / Aldi

Für knapp 3600 Euro bestückt Aldi den Erazer Hunter X20 mit einem Intel Core i9-12900K-Prozessor samt 16 Kernen und einer Leistung von bis zu 5,2 GHz nebst 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher (Kingston Fury) und einer 2 TB großen Samsung PM9A1 PCIe 4.0-SSD (max. 6900 MB/s). Zudem wird die Nvidia GeForce RTX 3080 Ti mit 12 GB GDDR6X-Grafikspeicher verbaut. Alle Komponenten finden auf einem Gigabyte Z690 Aorus Pro AX-Mainboard Platz und werden vom Seasonic Focus GX-750-Netzteil (750 Watt) mit Strom versorgt. Zusätzlich wird die CPU von einer Alphacool Eisbaer 240 flüssig gekühlt.Zu den Anschlüssen zählen neben insgesamt zehn USB-Ports ein 2.5G-LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 und die an der Grafikkarte vorhandenen HDMI 2.1- und DisplayPort 1.4a-Schnittstellen. Als Betriebssystem wird Windows 11 Home vorinstalliert.Im Gegensatz zum Spitzenmodell setzt dieser Aldi-PC auf einen Intel Core i7-12700K (12 Kerne, max. 5,0 GHz) in Kombination mit undefiniertem 32 GB DDR5-RAM, einer 1-TB-SSD und der Nvidia GeForce RTX 3080 LHR. Komponenten wie das Mainboard, Netzteil, die Wasserkühlung und daher sämtliche Anschlussmöglichkeiten sowie das InWin-Gehäuse übernimmt der "günstigere" Erazer Hunter X20 von seinem besser ausgestatteten Bruder.Der Engineer X20 ist der günstigste Gaming-PC im Dreiergespann von Aldi Nord und Süd. Für circa 1800 Euro erhält man hier einen Intel Core i7-12700 , 32 GB DDR4-RAM (Kingston), die Nvidia GeForce RTX 3070 LHR mit 8 GB GDDR6-Grafikspeicher, eine 1-TB-SSD und das Gigabyte B660M DS3H AX-Mainboard. Die CPU-Wasserkühlung kommt außerdem von Cooler Master, auf Angaben zum Netzteil wird im Aldi Online-Shop verzichtet.Neben den drei Desktop-PCs bieten die Discounter PC-Zubehör an, darunter eine Auswahl an Mäusen, Headsets und Tastaturen der Marken Medion und Aldi Gaming. Außerdem werden Gaming-Stühle und -Tische von DX Racer in den Online-Shop aufgenommen. Die Medion-Mutter Lenovo steuert zusätzlich einen Curved-Monitor mit 32 Zoll, QHD-Auflösung, 144 Hz, 1 ms Reaktionszeit und AMD FreeSync für 279 Euro dazu. Die Lieferung sämtlicher Produkte nimmt 2-5 Werktage in Anspruch.