Alles neu bei MegaSim: Monatlich kündbare Tarife, lebenslanger Rabatt

Der Mobilfunkanbieter MegaSim verpasst sich und seiner Web­sei­te ab sofort einen frischen Anstrich. Passend dazu gibt es vier Ta­rif-An­ge­bo­te mit schlagenden Argumenten: monatliche Künd­bar­keit und ein le­bens­lan­ger Ra­batt, der Preis wird al­so nie teurer.

Einfach ein Neustart mit unkomplizierten Deals

Alle Tarife sind monatlich kündbar

Lifetime Pricing! Die Tarife werden nicht teurer!

MegaSim-Tarif-Angebote im Überblick:

20 GB LTE Internet-Flat mit 225 Mbit/s

FLAT - Telefonie & SMS

EU-Roaming

14,99€ monatlich

9,99€ Anschlusspreis

40 GB LTE Internet-Flat mit 225 Mbit/s

FLAT - Telefonie & SMS

EU-Roaming

19,99€ monatlich

9,99€ Anschlusspreis

120 GB LTE Internet-Flat mit 225 Mbit/s

FLAT - Telefonie & SMS

EU-Roaming

24,99€ monatlich

9,99€ Anschlusspreis

Und dann noch ein Unlimited-Tarif

Unlimited LTE Internet-Flat mit 10 Mbit/s

FLAT - Telefonie & SMS

EU-Roaming

19,99€ monatlich

9,99€ Anschlusspreis

Ab heute erscheint die Webseite von MegaSim in einem neuen Design. Umso schöner, dass man passend zur schönen neuen Fassade auch vier attraktive Angebote ins digitale Schaufenster stellt, die alle mit zwei wichtigen Alleinstellungsmerkmalen versehen sind:Drei der vier neuen Tarife teilen sich dabei weitere Grundeigenschaften. So gilt sowohl für die 20 GB Allnet-Flat, 40 GB Allnet-Flat als auch für die 120 GB Allnet-Flat: Nutzer sind mit bis zu 225 Mbit/s im LTE-Netz von Telefonica unterwegs, dazu kommen selbstverständlich Flatrates für Telefonie & SMS sowie EU-Roaming. Der Anschlusspreis ist bei allen Angeboten gleich, 10 Euro, die Staffelung nach Datenvolumen sehr einfach in 5 Euro-Schritten geregelt. 20 GB kosten 15 Euro monatlich, 40 GB gibt es für 20 Euro, 120 GB für 25 Euro.Bleibt noch der Unlimited Smart-Tarif, der eine etwas andere Zielgruppe bedient. Hier ist man zwar nur mit maximal 10 Mbit/s unterwegs - knapp bemessen, aber für die meisten mobilen Anwendungen dennoch ausreichend. Dafür ist das Datenvolumen hier aber auch in keiner Weise beschränkt. Der Preis für diese Surf-Freiheit: 20 Euro im Monat und ebenfalls 10 Euro einmalig für den Anschluss.