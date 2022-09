Datenleck: IRS veröffentlicht persönliche Details von Steuerzahlern

Wer in den Vereinigten Staaten steuerpflichtig ist, muss in einigen Fällen das Formular 990-T zusammen mit der Steuererklärung einreichen. Sofern die Angaben von Konzernen stammen, werden sie öffentlicht zugänglich gemacht. Nun sind auch private Daten im Netz gelandet.

Betroffene Steuerzahler werden bald kontaktiert

Mit dem Formular 990-T werden unabhängige Geschäftseinkünfte gemeldet, die an steuerbefreite Einrichtungen, gemeinnützige Organisationen und manche Rentenkonten gezahlt wurden. Laut Bleeping Computer stammen die Einkünfte zum größten Teil aus Verkäufen, die sich nicht auf den Hauptzweck der Organisation beziehen. Darüber hinaus werden die Formulare zur Angabe von Immobilieninvestitionen in Verbindung mit einem individuellen Rentenkonto verwendet. Während gemeinnützige Organisationen das Formular drei Jahre öffentlich zur Verfügung stellen müssen, werden von Privatpersonen gemachte Angaben ausschließlich von der Steuerbehörde IRS eingesehen.Am Freitag musste die IRS jedoch mitteilen, dass nicht nur die Formulare von gemeinnützigen Einrichtungen hochgeladen und auf der Webseite zum Download angeboten wurden. Es wurden etwa 120.000 Datensätze von Steuerzahlern, die der Offenlegungspflicht nicht unterliegen, veröffentlicht. Die geleakten Datensätze enthalten Klarnamen, Kontaktinformationen und die gemeldeten Einkünfte der steuerpflichtigen Personen. Sozialversicherungsnummern, Steuererstattungen oder Kontodaten sind hingegen nicht durchgesickert.Nachdem der Fehler bekannt geworden ist, hat die Behörde die entsprechenden Dateien von der offiziellen Webseite irs.gov entfernt. Außerdem sollen die betroffenen Antragsteller in den nächsten Wochen kontaktiert und auf die Datenpanne hingewiesen werden.