Offiziell: Chinesischer Akku-Konzern SVOLT kommt nach Brandenburg

Was bisher noch ein Gerücht war, bestätigt sich nun: Der Batterie-Konzern SVOLT wird sich in Deutschland ansiedeln. Das Unternehmen übernimmt in Brandenburg das Werksgelände, auf dem bis vor einigen Monaten noch Vestas Windkraft-Anlagen baute.

Größere Investition

Seit einiger Zeit wurde ein Nachfolger für das Gelände in Lauchhammer im Süden des Bundeslandes gesucht, der möglichst auch zum Strukturwandel der bisherigen Braunkohle-Region passt. Es gab zwar Gerüchte über Kandidaten, aber sowohl seitens der Unternehmen als auch bei der Landesregierung hüllte man sich in Schweigen.Nun aber ist es offiziell: Das aus China stammende Unternehmen SVOLT hat für den 9. September zu einer Veranstaltung auf das Vestas-Gelände eingeladen, auf der man die Pläne für die Ansiedlung an diesem Standort im Detail vorstellen will. Das berichtet die Lokalzeitung Lausitzer Rundschau Man darf gespannt sein, was hier genau vorgestellt wird - angesichts der Gästeliste dürfte SVOLT durchaus vorhaben, in Lauchhammer ordentlich zu investieren. Immerhin wird der Konzern selbst durch seinen Europa-Chef Kai-Uwe Wollenhaupt vertreten und die Brandenburger Landesregierung ist sowohl mit dem Wirtschaftsminister Jörg Steinbach und Ministerpräsident Dietmar Woidke vertreten.Angesichts dessen kann es gut sein, dass SVOLT in der Lausitz zukünftig ebenfalls Batterien oder zumindest Komponenten für solche produzieren wird. Das würde auch zu einer Kooperation passen, die die Chinesen mit dem Chemiekonzern BASF vereinbart haben. Dieser baut in seinem nur zehn Kilometer entfernten Werk in Schwarzheide ebenfalls verschiedene Fertigungs-Bereiche für die Akku-Industrie auf. Auch an anderen Standorten in der Region entstehen derzeit Firmen rund um die Batterietechnik: RockTech will in Guben Lithium veredeln, Altech in Schwarze Pumpe Batteriezellen fertigen. Und auch Recycling-Anlagen werden hochgezogen.