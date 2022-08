AMDs Zen-4-CPUs sollen bereits zum Start breit verfügbar sein

AMD hat seine Ryzen 7000-CPUs mit Zen 4-Architektur vorgestellt und damit will der Hersteller den Dauer-Konkurrenten Intel hinter sich lassen. Technisch könnte das gelingen und laut AMD-Chefin Lisa Su braucht sich Intel auch keine Hoffnungen machen, dass AMD nicht liefern kann.

Keine Lieferengpässe

AMD Ryzen 7000-Prozessoren (Zen 4) Prozessor Kerne/Threads Basis/Turbo L3 TDP iGPU Preis (UVP) AMD Ryzen 9 7950X 16/32 4,5/5,7 GHz 64 MB 170 W RDNA 2 699 USD AMD Ryzen 9 7900X 12/24 4,7/5,6 GHz 64 MB 170 W RDNA 2 549 USD AMD Ryzen 7 7700X 8/16 4,5/5,4 GHz 32 MB 105 W RDNA 2 399 USD AMD Ryzen 5 7600X 6/12 4,7/5,3 GHz 32 MB 105 W RDNA 2 299 USD

In den vergangenen Monaten und mittlerweile sogar Jahren haben sich Technikfans und eigentlich alle Konsumenten daran gewöhnen müssen, dass neue Hardware am Anfang schwer bis gar nicht erhältlich ist. Auch bei den Ende September erscheinenden Zen-4-CPUs könnte man glauben, dass die Verfügbarkeit zunächst eingeschränkt sein wird, schließlich ist die Chip-Krise immer noch nicht ausgestanden.Doch AMD-Chefin Lisa Su beteuerte im Anschluss an die Präsentation , dass die Stückzahlen mehr als ausreichend sein werden, die Lieferketten habe man vollständig im Griff, so Su. "Es stimmt, dass es in den letzten 18 Monaten eine Reihe von Problemen gab, seien es Kapazitätsbeschränkungen oder die Logistik", sagte die AMD-Chefin (via PC Gamer ). "Aus der Sicht von AMD haben wir unsere Gesamtkapazitäten drastisch erhöht, sowohl bei den Wafern als auch bei den Substraten und im Backend. Mit der Einführung von Zen 4 erwarten wir also keine Lieferengpässe."Das sei auch ein Grund, warum die neuen Prozessormodelle erst in einem Monat erhältlich sein werden. Dazu die AMD-Chefin: "Logistisch gesehen dauert es etwas länger, bis die Dinge in die Region kommen. Die Veranstaltung findet also Ende August statt und der Verkauf beginnt am 27. September. Einer der Gründe für diese Zeitspanne ist, offen gesagt, dass wir sicherstellen wollen, dass die Produkte in der Region verfügbar sind, sodass die Leute wirklich in der Lage sind, den Kauf auf breiter Front zu prüfen."Das ist für jene, die ihren Prozessor mit einem von AMD verbessern wollen, sicherlich eine gute Nachricht - und wie anfangs erwähnt, wird sich Konkurrent Intel darüber nicht ganz so freuen.