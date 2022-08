Nur kurze Zeit: 15 GB LTE + Allnet-Flat im Vodafone-Netz für 7,99 Euro

Klarmobil bietet aktuell für kurze Zeit einen attraktive Allnet-Flat im Vodafone-Netz zum niedrigen Preis an. Bezüglich Datenvolumen werden 15 GB geboten, die mit 50 Mbit/s über LTE versurft werden können. Dazu gibt es auf Wunsch eSIM und einen flexiblen Vertragsbeginn.

15 GB im stabilen Vodafone-Netz zum Knaller-Preis

15 GB LTE Internet-Flat (50 Mbit/s)

Vodafone-Netz

FLAT Telefonie & SMS

VoLTE & WLAN Call

eSIM möglich

Flexibler Vertragsbeginn möglich (bis 30.09.)

7,99 €/Monat

19,99 € Anschlusspreis

Jetzt schnell bei Klarmobil sichern

15 GB + Allnet-Flat im Vodafone-Netz für 8 Euro

Auch mal schön, wenn ein Angebot ganz ohne Schnickschnack auskommt: Klarmobil bietet aktuell in einer Aktion eine echte Möglichkeit für alle, die sich Zugang zum gut ausgebauten Vodafone-Netz zum günstigen Preis wünschen. Die 15 GB Datenvolumen können mit bis zu 50 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload versurft werden, dies kann dank EU-Roaming auch entspannt im EU-Ausland zum Einsatz kommen.Das gilt natürlich auch für die anderen Bestandteile des Tarifs. Eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netzes versteht sich natürlich von selbst. Wie es sich für einen modernen Tarif gehört, bleibt die Erreichbarkeit mit VoLTE & WLAN Call praktisch immer gegeben. Ebenfalls gut beim Einsatz eines neuen Smartphones: eSIM ist hier auf Wunsch natürlich auch kein Problem.Der Klarmobil Aktionspreis liegt bei 7,99 Euro im Monat, dieser gilt für die gesamte Länge der Vertragsdauer von 24 Monaten - hier gilt es auch die einmonatige Kündigungsfrist zu beachten, da zum 25. Monat der Preis wieder auf 25 Euro im Monat ansteigt. Sehr praktisch: Bei Abschluss kann man den Vertragsbeginn auch etwas hinauszögern und so bei diesem Angebot ganz flexibel bis zum 30.09. starten. Letztes Detail: Der einmalige Anschlusspreis beträgt 19,99 Euro.