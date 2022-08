Früher als erwartet: iPhone 14-Vorstellung schon am 7. September

Früher als erwartet könnten das iPhone 14 (Pro), die Apple Watch Series 8 und neue iPads bereits in drei Wochen vorgestellt werden. Experten zufolge soll Apple seine diesjährige Herbst-Keynote am 7. September veranstalten. Wenige Tage später dürfte der Marktstart erfolgen.

iPhone 14 ohne Mini und mit exklusiven Pro-Vorteilen

Neues Pro-Modell für die Apple Watch

Für Technik-Begeisterte gilt die Apple-Keynote im Herbst als wichtigstes Ereignis abseits von IT-Messen wie der IFA, CES oder Computex. Der meist gut informierte Bloomberg-Reporter Mark Gurman will von seinen Quellen erfahren haben, dass das diesjährige iPhone-Event bereits eine Woche früher als gedacht stattfinden wird - am 7. September 2022. Neben dem iPhone 14 (Pro) soll sich Apple auch auf neue Macs, iPads und die nächste Generation seiner Smartwatch konzentrieren.Ob das Unternehmen sein gesamtes Feuerwerk bereits Anfang September verschießt oder die Produktvorstellungen wie üblich auf ein zusätzliches Event im Oktober verteilt, bleibt abzuwarten. Sicher gesetzt scheinen zumindest das iPhone 14 (Pro) und die Apple Watch Series 8 (Pro) . Mit der Vorbestellungsphase soll Apple - Gerüchten zufolge - am 9. September beginnen. Der offizielle Marktstart dürfte hingegen für den 16. September 2022 angesetzt sein.Schenkt man den Experten vertrauen, wird sich Apple in diesem Jahr vom Mini-Modell des iPhones verabschieden und stattdessen das iPhone 14 Max mit 6,7-Zoll-Display aufnehmen. Bisher war diese Bildschirmgröße den Pro-Varianten vorbehalten. Diese könnten sich mit der neuen Generation wiederum deutlich von der günstigeren Basis abheben. Nur das iPhone 14 Pro (Max) soll mit einem schnelleren Apple A16-Chip und einer kerbenfreien Front ausgestattet werden. Die Nicht-Pro-Modelle hingegen dürften weiterhin auf den alten A15-Prozessor und die markante Notch setzen.Ein ähnlicher Wind könnte auch durch das Apple Watch-Lager wehen. Hier soll die Apple Watch Edition eingestampft und durch eine Apple Watch Series 8 Pro im Titangehäuse ersetzt werden. Auch dürfte die Pro-Smartwatch die einzige sein, die in diesem Jahr ein frisches Design erhält. Die "günstigeren" Modelle in Aluminium und Edelstahl sollen sich am Gehäuse des Vorjahres orientieren und mit etwas Glück ein größeres Display erhalten.Abschließend wird sich Apple zum offiziellen Release seiner neuen Betriebssysteme iOS 16, iPadOS 16, MacOS Ventura und WatchOS 9 äußern. Wir werden die Keynote wie üblich begleiten und euch einen Livestream in unserem großen Apple Special anbieten.