18 GB LTE Flat, monatlich kündbar: Perfekter flexibler Tarif für 13 Euro

Das ist mal wieder ein Angebot, das sich sehen lassen kann: Aktuell wird von Freenet eine 18 GB Allnet-Flat für 12,99 Euro statt 24,99 Euro angeboten. Das beste: Die monatliche Kündbarkeit macht den Tarif flexibel nutzbar. Und dann gibt es noch ein paar weitere Extras.

Ein Tarif der deutlich besser passt für viele

18 GB LTE Internet Flat

50 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s Up

FLAT Telefonie & SMS

FLAT EU-Roaming

VoLTE & WiFi-Calling

monatlich kündbar

flexibler Vertragsbeginn

Einstieg und Ausstieg entspannter

Viele Deutsche zahlen viel zu viel für ihren Smartphone-Tarif - das zeigt die Statistik sehr deutlich . Vor allem bei Surfvolumen driftete das, was die Provider anbieten und das, was Kunden wirklich verbrauchen, immer weiter auseinander. In diesem Bereich wird auch viel für Spitzengeschwindigkeiten und 5G berechnet, ebenfalls kaum genutzt von den meisten Kunden. Das aktuelle Freenet-Tarif-Angebot macht genau diese Fehler nicht. Hier werden 18 GB Datenvolumen, Flatrates und monatliche Kündbarkeit für kurze Zeit zu einem niedrigen Preis von 12,99 Euro angeboten - normalerweise sind es 24,99 Euro.Das LTE-Volumen kann dabei mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload versurft werden - wie schon erwähnt keine Spitzengeschwindigkeit, aber mehr als ausreichend für fast alle mobilen Anwendungen bis hin zu Video-Chats und Streaming. Die Telefonie sowie Kurznachrichten werden in diesem Tarif selbstverständlich mit einer Flatrate abgerechnet, bei fehlendem Netz bleibt man per VoLTE & WiFi-Calling erreichbar. All das wird im O2-Netz realisiert.Zu guter Letzt macht der Tarif den Einstieg und Ausstieg kinderleicht und wird damit zum perfekten Angebot zur flexiblen Nutzung. Der Vertragsbeginn kann frei gewählt werden, wenn man etwa eine Reise plant und noch einen Anschluss braucht - dank EU-Roaming kein Problem in Europa. Ebenso entspannt funktioniert auch die Kündigung. Mit einer Mindestvertragslaufzeit und einer Kündigungsfrist von einem Monat ist man praktisch nicht gebunden. Allerdings gilt es zu beachten: Nach dem 24. Monat steigt der Paketpreis auf die ursprünglichen 24,99 Euro, hier also rechtzeitig kündigen.