Locke & Key: Netflix zeigt den Trailer zur dritten und letzten Staffel

Im August gibt es bei Netflix die dritte und zugleich auch letzte Staffel von Locke & Key zu sehen. Die auf den gleichnamigen Comics basierende Serie ist somit schon bald zu Ende erzählt. Das Finale dürfte dabei noch einmal richtig spannend werden, wie der offizielle Trailer zum Finale jetzt vermuten lässt.Die Serie Locke & Key handelt von den drei Kindern der Locke-Familie, die nach dem Mord an ihrem Vater zusammen mit ihrer Mutter in das Keyhouse umziehen. In dem alten Familienanwesen angekommen, entdecken sie eine Reihe geheimnisvoller Schlüssel mit magischen Kräften, die aber auch reichlich Probleme mit sich bringen.In der finalen Staffel werden die Kinder nun noch weitere dieser Schlüssel finden, außerdem bekommen diese es mit einem neuen Feind zu tun, der unbedingt die Schlüssel in seinen Besitz bringen will - und gewiss nichts Gutes mit ihnen vorhat.Locke & Key: Staffel 3 startet am 10. August 2022 bei Netflix.