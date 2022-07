Fernsehturm und mehr: Verkauf der Telekom-Masten vor dem Abschluss

Die Deutsche Telekom soll kurz vor dem Verkauf ihrer riesigen Funkmast-Abteilung stehen. Aktuell sollen die abschließenden Verhandlungen mit einem Konsortium stattfinden, in dem sich mehrere Investoren zusammengeschlossen haben.

Große Bandbreite

Angeführt wird die Gruppe laut Informationen, die dem Handelsblatt vorliegen, vom Finanzinvestor KKR. Diesem sollen sich mit Stonepeak und GIP weitere Funds angeschlossen haben. Das Konsortium sei außerdem der letzte verbliebene Bieter in dem Verkaufsprozess, so dass der Abschluss nun nur noch eine Formalität darstellen dürfte. Der Aufsichtsrat soll sich morgen genauer mit dem vorliegenden Vertragsentwurf befassen und dann eine Entscheidung fällen.Es gab durchaus auch noch einige andere Interessenten. Ein ernstzunehmender Mitbieter sei beispielsweise das spanische Unternehmen Cellnex gewesen. Dabei handelt es sich bereits um den größten Verwalter passiver Mobilfunk-Infrastruktur - also von Antennenmasten und ähnlichen Standorten - in Europa. Das Unternehmen scheint allerdings inzwischen komplett aus dem Rennen sein. Wenn der aktuelle Verhandlungsstand vom Aufsichtsrat allerdings in Frage gestellt wird, könnte sich hier doch noch eine Chance ergeben.Die Telekom betreibt in Deutschland das größte und auch diverseste Netz an Antennen-Standorten. Rund 33.000 einzelne Positionen werden hier im Katalog geführt. Dies reicht von relativ kleinen Anlagen wie den Antennen-Ständern auf Hausdächern bis hin zu den verschiedenen Fernsehtürmen, die meist auch Wahrzeichen ihrer Städte darstellen, wie es insbesondere in Berlin der Fall ist.Insgesamt wird der Wert der passiven Infrastruktur auf rund 18 Milliarden Euro geschätzt. Durch den Verkauf der Mehrheitsanteile könnte sich die Telekom ordentlich Kapital in die Konzernkasse holen, das für andere Infrastruktur-Ausgabe einsetzbar wäre. De Käufer könnte im Anschluss damit rechnen, durch langfristige Mieten eine stabile Rendite zu bekommen.