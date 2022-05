The Umbrella Academy: Trailer-Premiere zur dritten Staffel

Netflix hat den ersten offiziellen Trailer zu Staffel 3 seiner Serie The Umbrella Academy freigegeben. Die knapp zweieinhalb Minuten lange Vorschau zeigt, wie die Superheldenfamilie (schon wieder) in der falsche Zeitlinie landet - und dort quasi auf ihre bösen Geschwister trifft.Nachdem die Helden der Umbrella Academy in Staffel 2 versehentlich in den 1960er Jahren gelandet waren und dort den von Ihnen verschuldeten Weltuntergang aufhalten konnten, finden diese sich erneut in einer unerwarteten und nicht minder verrückten Situation wieder. Denn nach einem weiteren Zeitsprung stehen diese auf einmal nicht in der Umbrella-, sondern in der Sparrow Academy - und begegnen dort einer Gruppe anderer Schüler, die sich in der Obhut ihres gemeinsamen Adoptivvaters Hargreeves befindet. Zu allem Übel haben die Umbrellas durch ihre Ankunft in der falschen Zeitlinie außerdem ein Paradoxon ausgelöst, welches auch diese Welt zu vernichten droht.The Umbrella Academy: Staffel 3 umfasst zehn Episoden und startet am 22. Juni 2022 weltweit bei Netflix.