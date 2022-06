Surfshark: Das beste VPN-Tool inkl. Anti-Virus jetzt mit 82% Rabatt

Wer anonym im Internet surfen, Streaming-Inhalte aus dem Ausland freischalten und sich vor Hackern schützen möchte, der braucht ein Virtual Private Network (VPN). Surfshark gehört dabei zu den beliebtesten Anbietern, die jetzt mit einem exklusiven Deal ihre Preise senken.

Was unterscheidet Surfshark von anderen VPN-Tools

Mehr als 3200 VPN-Server weltweit

256 Bit AES-Verschlüsselung

OpenVPN-, IKEv2- und WireGuard-Protokoll

Strikte No-Logs-Richtlinie

Unbegrenzte Bandbreite und Datenvolumen

Apps für Windows, MacOS, Android, iOS & Co.

Unlimitierte Geräteanzahl mit einer Lizenz

Optional: Surfshark One mit Anti-Virus-, Search- & Alert-Features

Auf Nummer Sicher: 30 Tage Geld-zurück-Garantie

Surfshark entwickelt sich von einem klassischen VPN-Tool nach und nach immer mehr zu einer mächtigen Security-Suite, die Nutzern mit nützlichen Gimmicks täglich unter die Arme greift. Sei es durch das Blockieren von nervigen Werbe- und Cookie-Bannern oder das Aufspüren von Datenlecks und Malware. Das Unternehmen will allen ein "sauberes Internet" aufzeigen, in dem man sich anonym bewegen kann. Und das auch noch zum besten Preis.Aus diesem Grund paart Surfshark jetzt sein VPN mit dem vielseitigen Antivirus-Programm und schnürt ein besonders günstiges Paket. Für nur 2,09 Euro pro Monat erhält man einen Rabatt von 82 Prozent und sichert alle seine Systeme für zwei Jahre komplett ab. Exklusiv legt Surfshark zwei Gratismonate obendrauf, womit sich der Schutz auf 26 Monate zum Bestpreis ausweitet.Das Bundle wird nur bis zum 4. Juli angeboten.Sichere und schnelle Verbindungen zu tausenden VPN-Servern, die beste Verschlüsselung, strikte No-Logs-Richtlinien und das alles auf unbegrenzt vielen Geräten - dafür steht der Surfshark VPN seit vielen Jahren. Doch man investiert sein Geld nicht nur in ein prämiertes und gegenüber der Konkurrenz deutlich günstigeres Tool, sondern auch in dessen Entwicklung. Und auf die kann man sich verlassen. Mit dem eingangs erwähnten "Cookie-Pop-Up-Blocker" reagierte Surfshark schnell auf den wachsenden Anteil an nervigen Banner-Meldungen und informiert mit einer neuen "Safety Warning" über Webseiten mit Gefahrenquellen.Kaum ein Monat vergeht, in dem der Surfshark VPN nicht um nützliche Tools erweitert wird - und das ohne Aufpreis. Außerdem kann man sich flexibel über das Surfshark One-Paket mit einem sicheren Antivirus-Schutz (bereits enthalten), einer neuen Alert-Funktion für Datenlecks und einer komplett von Werbeanzeigen und Datentracking bereinigten Suchmaschine ausstatten. Es gibt kaum ein umfangreicheres Produkt in Sachen Sicherheit und Privatsphäre als die Komplettlösung von Surfshark. Das Unternehmen ist von seiner Entwicklung so überzeugt, dass es Interessenten sogar eine 30 Tage Geld-zurück-Garantie anbietet.