Für "normale" Gamer: Amazon ruft großes eSport-Turnier ins Leben

Im Sommer erhalten Prime-Mitglieder die Möglichkeit an Amazons Ultimate Showdown teilzunehmen, einer Art genreübergreifendem Gaming-Turnier. Gesucht werden die besten Allround-Spieler, von Shootern über MMOs bis hin zu MOBAs, die um einen 50.000$-Hauptpreis spielen.

Prime-Mitgliedschaft wird zum Turnierticket

Während sich die meisten eSport-Turniere auf ein bestimmtes Spiel konzentrieren, versucht Amazon mit dem Prime Gaming Ultimate Showdown einen neuen Weg zu gehen. Bezeichnet wird die weltweit stattfindende Veranstaltung als ein "einzigartiges Variety-Gaming-Turnier". Teilnehmer treten in verschiedenen Genres gegeneinander an, unter anderem in Spielen der Kategorien FPS, Team-Shooter, Online-Rollenspiele, asymmetrische Überlebenskämpfe und MOBA. Dabei wird das Turnier in vier lokale Vorrunden aufgeteilt.Der Startschuss fällt am 26. Juni im US-amerikanischen Seattle mit weiteren Stationen in Amsterdam (TwitchCon EU), Deutschland ( Gamescom ) und Japan (Tokyo Game Show). Die fünf besten Spieler aus jedem Event kämpfen vom 7. bis 9. Oktober auf der TwitchCon 2022 in San Diego um den Finalsieg. Gespielt wird um einen bisher nicht näher genannten Hauptpreis im Wert von 50.000 US-Dollar. Im Finale werden die Teilnehmer zudem unterstützt von professionellen Gamern, um abseits des virtuellen Kräftemessens Geld für wohltätigte Zwecke zu sammeln.Die Teilnahme am Ultimate Showdown-Turnier scheint einzig und allein für Amazon Prime-Mitglieder möglich zu sein, die sich auf einer speziellen Event-Webseite registrieren können. Zudem handelt es sich um Vor-Ort-Events, weshalb vor allem für deutsche Interessenten ein Besuch der Gamescom 2022 in Köln (24. bis 28. August) oder der TwitchCon EU 2022 in Amsterdam (16. bis 17. Juli) zum Pflichtprogramm gehört. Eine Online-Teilnahme wurde bisher nicht in Aussicht gestellt, voraussichtlich um einen möglichen Betrug durch Cheats und Hacks zu verhindern.