Stark reduziert: Amazon senkt die Preise von Fire TV Stick 4K & Co.

Amazon startet mit einer neuen Rabattaktion für seine beliebten Fire TV Sticks. Die Streaming-Geräte für Prime Video, Netflix, Disney+ und Co. werden ab sofort zu Preise ab 22,99 Euro verkauft. Unter den Angeboten befindet sich auch das Spitzenmodell Fire TV Stick 4K Max.

Streaming & Smart-Home: Vorteile der Amazon Fire TV Sticks

Amazon

Derzeit sind nicht nur die Alexa-Lautsprecher der Echo Dot-Familie zu reduzierten Preisen und in günstigen Doppelpacks erhältlich, auch die Fire TV Sticks sinken einmal mehr im Preis. Von der Lite- bis hin zur 4K Max-Version sind alle vier Streaming-Gadgets des Online-Händlers rabattiert. Vor allem der Fire TV Stick 4K für nur noch 34,99 Euro gilt als Bestseller. Zwar erreicht Amazon mit seinen neuen Deals nicht die Bestpreise des Black Friday, doch in jedem Fall einen Preisbereich, in dem man bedenkenlos zugreifen kann.Wer mit der Benutzeroberfläche seines smarten Fernsehers nicht zufrieden ist, der greift in den meisten Fällen zu einem Amazon Fire TV Stick . Von Prime Video über Netflix, Disney+ und Joyn bis hin zu Sky Ticket und YouTube bieten die Sticks nahezu alle Apps der bekannten Streaming-Dienste, die zudem stetig aktualisiert werden. Außerdem profitieren Nutzer von der Alexa-Sprachfernbedienung, mit der nicht nur Filme und Serien auf Zuruf gestartet werden können, sondern mit der auch die Steuerung des Smart-Homes möglich ist.Mit dem Spitzenmodell Fire TV Stick 4K Max bietet Amazon jetzt nahezu alle Vorzüge in Hinsicht auf die Video- und Soundqualität an. Das Gerät liefert Bilder in einer zeitgemäßen UHD-Auflösung in Dolby Vision oder HDR10+ und kann zudem mit Dolby Atmos umgehen. Auch ist er das einzige Fire TV-Produkt im Amazon-Portfolio, das eine Bild-in-Bild-Funktion bei Live-Videos und den aktuellen Wi-Fi 6-Standard unterstützt - einen passenden WLAN-Router vorausgesetzt.