Amazon Echo Dot 4: Alexa-Speaker im Doppelpack jetzt zum Bestpreis

Amazon verkauft derzeit ein Bundle aus zwei Echo Dot-Lautsprechern der vierten Generation zu einem stark reduzierten Preis von nur 49,98 Euro. Somit werden pro Alexa-Speaker rechnerisch lediglich 24,99 Euro fällig. Die Rabattaktion ist dabei nur für kurze Zeit gültig.

Die Vorteile des Amazon Echo Dot (4. Generation)

Wer mit dem Gedanken spielt, sein Smart-Home mit mehreren Alexa-Lautsprechern auszustatten, für den könnte das von Amazon angebotene Doppelpack des Echo Dot 4 interessant sein. Für den Rabatt müssen zwei der WLAN-Speaker in den Warenkorb gelegt und an der Kasse der Aktionscodeeingelöst werden. Durch ihn sinkt der Preis um 10 Euro auf nur noch 49,98 Euro und somit theoretisch auf 24,99 Euro pro Echo Dot 4. So günstig war der beliebte Speaker zuletzt nur während des Prime Day und Black Friday 2021. Auch der Echo Dot 4 mit Uhr ist dank eines Bundles günstiger.Obwohl Amazon seinen Lautsprechern Echo 4, Echo Studio und Echo Show 10 den besten Klang zuschreibt, gehört der Echo Dot 4 aufgrund seines guten Preis-Leistungs-Verhältnis zu den beliebtesten Smart-Speakern im Portfolio des Online-Händlers. Wie auch seine großen Brüder kombiniert er die Vorteile eines WLAN-Lautsprechers mit den smarten Funktionen der Sprachassistentin Alexa. Somit ist nicht nur die kabellose Wiedergabe von Musik über Streaming-Dienste, Smartphones und Co. möglich, sondern auch die Smart-Home-Steuerung.Die Kontrolle von Licht, Steckdosen, Thermostaten, Kameras und TV-Geräten ist das eine, die zusätzlichen Amazon-Dienste das andere. Mit Letzteren können Besitzer des Echo Dot 4 unter anderem Telefonate mit anderen Echo-Nutzern führen, Einkaufslisten verwalten, die Wettervorhersage abrufen oder Alexa einfach nach Informationen aus dem Internet befragen. Hinzu kommen diverse Drittanbieter-Skills, die Nutzer mit Kochrezepten, dem TV-Programm, Bahnverbindungen, Nachrichten und Co. versorgen können.Da die integrierten Mikrofone des Amazon Echo Dot (4. Generation) deaktiviert werden können, ist auch ein Einsatz als klassischer WLAN-Lautsprecher ohne Alexa möglich.