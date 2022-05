Viele Probleme: Komplett kabellose iPhones sehr unwahrscheinlich

Dass Apple in naher Zukunft seine iPhones vom proprietären Lightning- auf einen USB-C-Port umstellen wird, sehen Experten als nahezu sicher an. Ein iOS-Smartphone ohne Anschlüsse scheint jedoch unwahrscheinlich zu sein. Vor allem aufgrund unausgereifter Wireless-Technik.

MagSafe steckt noch in den Kinderschuhen

Gut informierte Apple-Analysten, wie der Bloomberg-Reporter Mark Gurman und der Experte Ming-Chi Kuo, prognostizieren schon seit längerer Zeit, dass Apple die Wende hin zum USB-C-Anschluss auf lange Sicht einleiten wird. Nicht in diesem, aber spätestens im nächsten Jahr soll es dann soweit sein. Zudem ist davon auszugehen, dass der US-amerikanische Hersteller die Lightning-Technik zu Grabe tragen und auch kommendes Zubehör, zum Beispiel AirPods, auf USB-C umstellen wird.Doch der Wechsel auf den USB-C-Anschluss war lange Zeit nicht klar. In der Gerüchteküche spekulierte man darüber, ob Apple physischen Schnittstellen nicht komplett den Kampf ansagen wird. Vor allem die Einführung der kabellosen MagSafe-Technik heizte die Gerüchte weiter an. Nun bezieht erneut Ming-Chi Kuo Stellung, der ein iPhone ohne Anschlüsse derzeit für mehr als unwahrscheinlich hält."Das portlose iPhone könnte aufgrund der aktuellen Einschränkungen der Funktechnologien und des unausgereiften MagSafe-Ökosystems Probleme verursachen" gibt Kuo zu verstehen. Gerade in Hinsicht auf die Datenraten und Ladegeschwindigkeiten müsste Apple mit dieser Entscheidung einen Rückschritt eingehen, während der USB-C-Anschluss im Vergleich zum aktuellen Lightning fast nur Vorteile bietet. Zudem haben Apple und seine Partner in diesem Bereich bereits ein solides Portfolio an Mac- und iPad -Zubehör aufgebaut, das letztendlich auch am iPhone zum Einsatz kommen könnte.