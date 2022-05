Netflix, Prime Video & Disney+: Das sind alle Highlights der Woche

In der zweiten Mai-Woche schicken Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video 30 neue Filme und Serien ins Rennen. Zu den Highlights der Streaming-Dienste gehören Senior Year, The Lincoln Lawyer und Sha­zam. Wir zeigen euch alle Neustarts dieser Woche im Überblick.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 19

Ghost in the Shell: SAC_2045 Sustainable War ab 9. Mai

Workin' Moms: Staffel 6 ab 10. Mai

Fantastic Funghi ab 10. Mai

Brotherhood: Staffel 2 ab 11. Mai

42 Tage ohne Spur ab 11. Mai

Najmro ab 11. Mai

Unser Vater - Dr. Cline ab 11. Mai

Savage Beauty ab 12. Mai

Maverix ab 12. Mai

Senior Year ab 13. Mai

Neumatt ab 13. Mai

The Lincoln Lawyer ab 13. Mai

Erşan Kuneri ab 13. Mai

Das Klunkerimperium: Staffel 2 ab 13. Mai

Deadwind: Staffel 3 ab 15. Mai

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 19

The Photograph ab 11. Mai

Frequency (2000) ab 12. Mai

Lizzo's Watch Out For The Big Grrrls Staffel 1 ab 13. Mai

Shazam! ab 15. Mai

Thunderbird - Schatten der Vergangenheit ab 15. Mai

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 19

The Quest: Helden für Everealm ab 11. Mai

Jonge Garde - Staffel 1&2 ab 11. Mai

Extreme Survival mit Hazen Audel - Staffel 2-4 ab 11. Mai

Wildes Australien - Staffel 1 ab 11. Mai

Anna - Staffel 1 ab 11. Mai

The Rookie - Staffel 1-3 ab 11. Mai

Muhammad and Larry ab 13. Mai

Qualified ab 13. Mai

Tommy ab 13. Mai

Sneakerella ab 13. Mai

Zwischen dem 9. und 15. Mai 2022 kann vor allem Netflix mit seinen Eigenproduktionen und exklusiven Inhalten überzeugen. Unter anderem gehen die Workin' Moms in die sechste Staffel und mit Senior Year zeigt man eine Feelgood-Komödie mit Rebel Wilson. Mit The Lincoln Lawyer nimmt man zudem die Serienadaption von "Der Mandant" - allerdings ohne Matthew McConaughey - in sein Programm auf. Abschließend gibt es neue Folgen von Deadwind und Brotherhood zu sehen. Amazon Prime Video und Disney+ halten ihre Auswahl in dieser Woche verhältnismäßig klein. Prime-Kunden sehen im Laufe der nächsten Tage Streifen wie The Photograph, Frequency, Thunderbird und Shazam!. Exklusiv strahlt man hingegen nur Lizzos Suche nach Tänzerinnen ("Big Grrrls") für ihre diesjährige Tournee aus. Der Micky Maus-Konzern zeigt sich abseits davon mit drei Staffeln von The Rookie und dem (quasi) Sci-Fi-Drama "Anna", einer italienischen Mini-Serie aus dem Jahr 2021, die bereits bei Sky zu sehen war.