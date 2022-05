High-End-SSD für Gamer: Western Digital kündigt WD Black SN850X an

Western Digital legt mit der WD Black SN850X seine Flaggschiff-SSD neu auf und peilt mit ihr bekanntlich den High-End- und Gaming-Bereich an. Die interne NVMe-SSD im M.2-Format setzt weiterhin auf das PCIe 4.0-Interface, bietet allerdings noch schnellere Übertragungsraten.

WD Black P40 Game Drive: Neue externe SSD angekündigt

Western Digital

Western Digital scheint mit der neuen WD Black SN850X das letzte Fünkchen Bandbreite aus der weit verbreiteten PCIe 4.0-Schnittstelle zu ziehen. Im Vergleich zu seinem ebenfalls schnellen Vorgänger konnte das Unternehmen die Geschwindigkeit beim sequenziellen Lesen von 7000 MB/s auf 7300 MB/s steigern. Im hart umkämpften Gaming-Segment bleibt man im Vergleich zu den Top-SSD-Modellen von Seagate , Corsair und PNY somit auch weiterhin konkurrenzfähig.Technisch setzt die WD Black SN850X auf einen hauseigenen 8-Kanal-Controller und DRAM-Cache. Für die Mehrleistung sorgt vor allem der neue BiCS5-TLC-NAND, wie die Kollegen von ComputerBase vom Hersteller in Erfahrung bringen konnten. Weiterhin verspricht Western Digital für seine neue NVMe-SSD im bekannten M.2-2280-Format schnellere Ladezeiten in Spielen, die nicht nur mit der gesteigerten Lesegeschwindigkeit einhergehen sollen, sondern auch mit der "Predictive Loading"-Technik, einer neuen Art der Datenvorhersage.Der Verkauf der WD Black SN850X soll in diesem Sommer starten. Geplant sind Speicherkapazitäten mit 1 TB, 2 TB und 4 TB. Preise gab das Unternehmen bisher nicht bekannt. Zur Orientierung: Im eigenen Online-Shop wird der Vorgänger WD Black SN850 (ohne Kühlkörper) derzeit für 164 Euro (1 TB) angeboten.Parallel zur internen WD Black SN850X kündigt Western Digital das WD Black P40 Game Drive als externe USB-C-Lösung (USB 3.2 Gen 2x2) an. Die SSD soll über eine Leserate von 2000 MB/s verfügen und ebenfalls im Sommer erste Händler erreichen. Das per RGB-Beleuchtung aufgepeppte Modell wird wahlweise mit 500 GB, 1 TB oder 2 TB Speicher ausgeliefert. Preise wurden auch hierfür noch nicht kommuniziert.