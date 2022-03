Sabrent Rocket Nano: Kleine und trotzdem sehr schnelle externe SSD

Schneller Speicher

Vorteile

Sehr klein

1.000 MB/s Lese- und Schreibgeschwindigkeit möglich

Thunderbolt-Kabel im Lieferumfang

Verpackung kann auch als Case verwendet werden

In verschiedenen Farben erhältlich

Wird nicht unangenehm heiß

Keine Verbindungsabbrüche etc.

Neural

Kleiner, aber teurer als eine vergleichbare SanDisk Extreme

Nachteile

Kann PC-Hardware ausgebremst werden

Bei der Sabrent Rocket Nano handelt es sich um eine sehr kleine SSD mit bis zu 2 Terabyte Speicherplatz. Sie ist gerade mal 10,49 x 4,5 x 1,4 cm groß. Die Rocket Nano wiegt 57 Gramm und ist damit keine Belastung im Handgepäck. Den Hersteller Sabrent kennt man von externen sowie internen SSDs, wie etwa der Sabrent Rocket Q 8TB oder dem Thunderbolt Dock mit bis zu 16TB Speicherplatz. Bei der im Video vorgestellte Rocket Nano handelt es sich um eine externe SSD, die über ein Thunderbolt- bzw. USB-C-Kabel angeschlossen wird und laut Hersteller 1000 MB/s Schreib- und Lesegeschwindigkeit erreicht. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, was der SSD einen hochwertigen Look verleiht.Für den Einsatz der Sabrent Rocket Nano SSD werden weder unter Windows noch MacOS Treiber benötigt. Der Hersteller hat die Rocket Nano mit USB 3.2 ausgestattet. Die vom CrystalDiskMark-Tool ausgelesenen Geschwindigkeiten gleichen sich sehr mit den Angaben von Sabrent: Zwar erreicht die SSD im Durchschnitt nur eine Schreibgeschwindigkeit von 976,45 MB/s, dafür liegt die Lesegeschwindigkeit mit 1048,08 MB/s um die 50 MB über der Herstellerangabe. Beides sind Werte, mit denen die SSD gut für den Alltag gerüstet ist. Große Dateimengen lassen sich mit der Sabrent Rocket Nano schnell übertragen. Auch wenn der Hersteller explizit davon spricht, dass man die SSD mit Windows- sowie Mac-Geräten verwenden kann, arbeitet sie am aktuellem MacBook etwas langsamer, als an einem Windows-PC. Obwohl die Apple-Geräte gerade erst vorgestellt wurden, erreicht die SSD an jenen nur um die 650 MB/s Lese- bzw. Schreibgeschwindigkeit. Wie stark die Geschwindigkeit vom verwendeten Endgerät abhängt sieht man am Beelink GTR5 : An jenen angeschlossen werden Daten zwar mit 1.000 MB/s gelesen, die Geschwindigkeit beim Schreiben liegt jedoch nur bei 832,16 MB/s. Wie der erstgenannte Test belegt liegt dies aber nicht an der SSD selbst, sondern am jeweiligen Endgerät.In der Vergangenheit hat unser Kollege Timm Mohn gute Erfahrungen mit der Sabrent XTRM-Q als Videoschnitt-SSD gemacht. Zukünftig wird nun auch die Rocket Nano bei den Projekten seiner Freundin eingesetzt. Obwohl die SSD etwa so groß ist wie ein Feuerzeug, kann ihre Leistung in der Praxis überzeugen. Anders als viele technische Gadgets ist die Rocket Nano nicht nur in schwarz und grau verfügbar: Der Hersteller bietet die SSD in unter anderem gold, rot, blau und pink an. Einen preislichen Unterschied gibt es bei den Farben nicht: Alle 2TB-Varianten kosten 299,99 Euro auf Amazon. Beim Versandriesen ist die Sabrent Rocket Nano leider nur in schwarz und silber verfügbar. Mit tagesaktuell 137,33 Euro ist die 1 TB Version nur geringfügig teuer als die 512 GB Ausführung. Für die kleinste Ausführung der SSD ruft Amazon Mitte März 2022 109,99 Euro aus.