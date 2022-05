Xbox Game Pass: Das sind die neuen Spiele-Highlights im Mai

Ab sofort und im weiteren Verlauf der ersten Mai-Hälfte stehen sieben neue PC- und Konsolen-Spiele im Xbox Game Pass bereit. Microsoft füllt die Gaming-Flatrate in diesem Monat unter anderem mit NBA 2K22, NHL 22, Trek to Yomi und einer Vielzahl an DLCs und Ultimate-Perks.

Vor allem dank den namhaften Sportspielen NBA 2K22 und NHL 22 kann sich der Xbox Game Pass im Mai sehen lassen und durchaus mit der FIFA 22-Dreingabe von PlayStation Plus konkurrieren. Abseits der nachfolgend aufgelisteten Spiele stehen zudem ab sofort der Dynasties of India DLC für Age of Empires II: Definitive Edition, die Lone Wolves Season 2 für Halo Infinite und das Stellaris 3.0 Update sowie die Nemesis-Erweiterung zur Verfügung.Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate können einen neue Helden in For Honor freischalten, das "No-Brainerz"-Upgrade für Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 nutzen und ein Skin- und XP-Boost-Bundle in Halo Infinite erhalten. Außerdem gibt Microsoft bekannt, dass einige Spiele den Game Pass im Mai verlassen werden. Darunter befinden sich Grand Theft Auto: San Andreas in der Definitive Edition, Steep, Final Fantasy X/X-2 HD Remaster, Enter The Gungeon und The Wild at Heart.(Cloud und Konsole)NBA 2K22 legt das ganze Basketballuniversum in Deine Hände. Du betrittst reale NBA- und WNBA-Schauplätze und stellst Dich authentischen Teams voller individueller Spieler*innen. Im MyTeam-Modus baust Du Dein eigenes Dreamteam aus den Stars von heute und Legenden von gestern. NBA 2K22 bietet für alle Basketball-Fans jede Menge Spannung und Nervenkitzel.(Cloud, Konsole und PC)ID@Xbox - Loot River ist ein packender Dungeon-Crawler mit Roguelike-Elementen und prozedural generierten Labyrinthen. Wenn Du die richtigen Blöcke verschiebst, weichst Du den Monstern aus und sicherst Dir stattdessen den Schatz. Für alle wagemutigen Dungeon-Abenteurer*innen ist Loot River bereits pünktlich zum Release im Game Pass verfügbar.(Cloud, Konsole und PC)ID@Xbox - Der junge Schwertkämpfer Hiroki hat seinem sterbenden Meister geschworen, seine Stadt und seine Liebsten vor allen Gefahren zu beschützen. Heimgesucht vom tragischen Schicksal muss sich der einsame Samurai auf eine Reise jenseits von Leben und Tod begeben - und das pünktlich zum Release im Game Pass!(Cloud, Konsole und PC)ID@Xbox - Pünktlich zum Release im Game Pass betrittst Du die interstellare Raumstation Erlin's Eye. Tausende versuchen hier am Rande der Gesellschaft zu überleben. Du bist ein Sleeper, ein digitalisiertes menschliches Bewusstsein in einem künstlichen Körper, das auf der Flucht vor dem Konzern ist. Du musst Dich auf der Raumstation schnell zurechtfinden, Freundschaften knüpfen und Jobs annehmen - nur so kannst Du bis zum nächsten Zyklus überleben.(Cloud, Konsole und PC)Deine Klassenkamerad*innen und du freuen sich auf eine spaßige Zeit auf Jabberwok Island doch dann kehrt der diabolische Monokuma zurück, um sein mörderisches Spiel erneut zu treiben! Entweder Du tötest oder Du wirst getötet - doch vielleicht gibt es einen dritten Weg. Denn die mächtigen Geheimnisse der Insel könnten Dir und Deinen Freund*innen dabei helfen, dem tödlichen Turnier zu entkommen.(Cloud, Konsole und PC)Pünktlich zum Release im Game Pass betrittst Du in Eiyuden Chronicles: Rising die antiken Ruinen einer zerstörten Stadt und tauchst tief in vergessene Rätsel ein. Denn nur, wenn Du die Geschichte der Ruinen enthüllst, kann die Stadt erfolgreich wiederaufgebaut werden und sich wie ein Phönix aus der Asche erheben. Doch auf Deinem Abenteuer wirst Du nicht nur Geheimnisse über die Gegend erfahren, sondern auch Mysterien auflösen, die Dein eigenes Leben unwiederbringlich verändern werden.(Cloud, Konsole und PC)ID@Xbox - Der überarbeitete Final Cut für Xbox Series X|S ist endlich da! In This War of Mine spielst Du nicht als Elitesoldat*in, sondern als eine Gruppe von Zivilist*innen, die versuchen, in einer belagerten Stadt zu überleben. Du kämpfst mit einem Mangel an Nahrung und Medizin und der ständigen Gefahr durch Scharfschützen und feindliche Plünderer - es geht einzig und allein ums Überleben. This War of Mine ist ein beeindruckendes Statement gegen kriegerische Konflikte und auch der Publisher 11 bit Studios hat seinen Einfluss genutzt, um für Kriegsopfer in der Ukraine zu spenden.(Konsole)EA Play - In NHL 22 werden nur die kreativsten, einfallsreichsten und furchtlosesten Eishockey-Spieler mit dem Sieg belohnt. Mit den authentischen Fähigkeiten und Stilen ihrer realen Vorbilder erwachen die Stars der NHL zum Leben und dominieren auf dem Eis überzeugender denn je. In diesem dynamischen System kann vom Verhältnis zwischen Spieler und Trainer über Werbekampagnen bis hin zu den Teambuilding-Maßnahmen alles für die Performance Deiner Mannschaft entscheidend sein. NHL 22 ist im Xbox Game Pass Ultimate dank zugehöriger EA Play-Mitgliedschaft verfügbar.