Unlimitiert LTE für 11 Euro: o2 Free Unlimited Basic, monatlich kündbar

Maximale Datenraten kosten gerne mal deutlich extra. O2 bietet mit dem Free Unlimited Basic-Tarif für 10,99 Euro die perfekte Mischung für alle, die in Sachen Datenvolumen unbegrenzt mobil unterwegs sein wollen, aber auf Spitzen-Geschwindigkeiten nicht angewiesen sind.

Es muss nicht immer mit Vollgas durchs Netz gehen

Allnet- & SMS-Flat

Unlimitiertes Datenvolumen (2 Mbit/s Download, 1 Mbit/s Upload)

EU-Roaming

VoLTE und WLAN Call

o2-Netz

10,99€/Monat für max. 24 Monate, dann 29,99€ dauerhaft

29,99€ Anschlussgebühr

monatlich kündbar

flexibler Vertragsbeginn

Unlimitiertes LTE Datenvolumen zum Aktionspreis

Ein Blick in unser WinFuture-Special zu mobilem Internet zeigt, dass Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen sich von anfänglichen Höchstpreisen langsam in Geldbeutel-freundliche Regionen bewegen. Mobilcom Debitel bietet jetzt mit dem o2 Free Unlimited Basic-Tarif zum Aktionspreis von 10,99 Euro ein in diesem Bereich sehr interessantes Angebot. Basis bildet natürlich hier auch das unbegrenzte Surfvolumen, das im LTE-Netz von o2 genutzt werden kann - ob das Netz zu einem passt, lässt sich auch mit der Gratis-SIM sehr leicht herausfinden.Ein Feature des Aktions-Tarifs macht diesen dann vor allem als Zweit- und Zwischenlösung sehr attraktiv. Die Kündigung ist hier monatlich möglich. Im Anschluss erst einmal die wichtigsten Fakten zum Angebot in der Übersicht:Der Hebel für den besonders günstigen Preis für einen Unlimited-Tarif ist hier die Surfgeschwindigkeit von 2 Mbit/s im Download und 1 Mbit/s im Upload. Das macht den Tarif zum perfekten Angebot für alle, die genau wissen, dass ihre verwendeten mobilen Anwendungen keine Spitzengeschwindigkeiten benötigen. Für die Smartphone-Grundfunktionen wie Messaging, Podcasts, Internetradio oder Bezahl-Anwendungen reicht dieses Tempo vollkommen aus, selbst Video-Streaming stellt kein großes Problem dar, Amazon beispielsweise gibt (bei SD-Inhalten) lediglich eine benötigte Bandbreite von 0,9 Mbit/s an. Die Nutzung von Webseiten mit vielen großen Medieninhalten erfordert bei diesem Anschluss aber natürlich etwas Geduld.