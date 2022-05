Schluss mit Laptop-Lade-Salat: USB Typ-C-Kabel mit 240W endlich da

Leistungsstarke Mobil-Geräte wie Gaming-Laptops konnten bisher nicht über USB-C mit ausreichend Strom versorgt werden - das führte zu Anschluss-Wirrwarr. Der USB Typ-C Standard wurde schon länger auf 240 Watt aufgebohrt, die entsprechenden Kabel kommen aber erst jetzt.

Ein Kabel, das die Laptop-Szene endlich von Eigenlösungen befreien kann

Club3D USB-C EPR Kabel-Vergleich:

CAC 1573 CAC-1575 CAC-1576 Leistung 240 Watt 240 Watt 240 Watt Daten USB 2.0 480 Mbps USB 4 Gen 2x2 20 Gbps USB 4 Gen 3x2 40 Gbps Video NA bis zu 4K/60Hz bis zu 8K/60Hz Länge 2 m 2 m 1 m

Es fehlt noch ein wichtiger Baustein

USB: Hinter diesen drei Buchstaben steckt die Idee eines einheitlichen Anschlussstandards, der die Welt für immer vom Kabelsalat befreien sollte. Bis heute ist dieser Traum nur in Teilen verwirklicht, gibt es doch immer wieder Bereiche und Unternehmen, die sich wacker gegen eine Vereinheitlichung wehren. In Bezug auf Gaming-Laptops und mobile Workstation-Notebooks war es aber bisher der USB-Standard selbst, der nicht die nötige Leistung in Bezug auf den Energiehunger mitbringen konnte. Der Standard wurde im letzten Jahr zwar offiziell auf 240 Watt aufgebohrt, entsprechende Kabel gab es aber nicht zu kaufen - bis heute.Wie aus einem Bericht von Tomshardware hervorgeht, hat mit Club3D ein eher kleiner Retailer vor Kurzem neue Kabel mit bis zu 240 W Leistung (48V/5A) in sein Portfolio mit aufgenommen. Aktuell werden dabei drei verschiedene Modelle vorgestellt: Eines bietet die volle Strom-Leistung, beschränkt Daten aber auf USB 2.0, die anderen beiden Kabel leisten in Bezug auf Strom, Daten und Video mit USB 4 Gen 2x2 beziehungsweise USB 4 Gen 3x2 die höchsten Werte, die die jeweiligen USB-Standards aktuell hergeben. Im Anschluss die wichtigsten Daten zu den Club3D-Kabeln im ÜberblickMit dem Auftauchen der ersten USB Typ-C-Kabel mit 240 Watt ist das Dilemma um Stromanschlüsse bei leistungsstarken Mobil-Geräten aber immer noch nicht gelöst, denn es fehlt - neben Preisen und einem Datum für die Verfügbarkeit - ein wichtiger weiterer Baustein: passende Netzteile. Aktuell reichen die Top-Modelle nicht über die Schwelle von knapp 140 Watt hinaus. Man darf gespannt sein, wann hier in Bezug auf 240 Watt über USB Typ-C also tatsächlich alle Teile zusammenfinden - vermutlich erst mit dem Release neuer Gaming-Laptop-Modelle.