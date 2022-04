Nerviges Geräusch: Mac Studio-Besitzer klagen über Lüfter-Probleme

Mit dem Mac Studio will Apple vor allem professionelle Anwender ansprechen und ruft entsprechende Preise auf. Jetzt mehren sich die Klagen darüber, dass es im Betrieb zu störenden, hochfrequenten Geräuschen kommt. Die wahrscheinliche Ursache: Der Lüfter.

Das Ein-Lüfter-Design von Apple steht mal wieder in der Kritik

Austausch hilft nicht immer

Technische Daten zum neuen Apple Mac Studio Modell M1 Max M1 Ultra Software macOS Monterey CPU Apple M1 Max 10 Kern-CPU, 24 Kern-GPU, 16 Kern-Neural Engine Apple M1 Ultra 20 Kern-CPU, 48/64 Kern-GPU, 32 Kern-Neural Engine RAM 32/64 Gigabyte gemeinsamer Arbeitsspeicher 64/128 Gigabyte gemeinsamer Arbeitsspeicher Speicher 512 GB bis 8 TB SSD-Speicher 1 bis 8 Terabyte SSD-Speicher Anschlüsse Vorne 2x USB-C (10 Gb), SDXC (UHS-II); Hinten 4x Thunderbolt 4, 2x USB-A, 10 Gbit LAN, 3,5 mm Klinke Vorne 2x Thunderbolt 4, SDXC (UHS-II); Hinten 4x Thunderbolt 4, 2x USB-A, HDMI, 10 Gbit LAN, 3,5 mm Klinke Audio Integrierter Lautsprecher, 3,5 mm Kopfhöreranschluss Wireless WLAN AX, Bluetooth 5.0 Maße 9,5 x 19,7 x 19,7 cm Gewicht 2,7 kg 3,6 kg Preis ab 2299 Euro ab 4599 Euro

Apple bietet sein Mac Studio mit M1 Max ab 2200 Euro an, für den Vollausbau mit M1 Ultra und allen Extras kann man über 9000 Euro investieren. Aktuell ist es eine der leistungsstärksten Maschinen, die das Unternehmen zu bieten hat. Jetzt mehren sich die Berichte von Nutzern, die über Probleme klagen, die sehr auf die Nerven gehen. Wie MacRumors zusammenfasst, werden in unzähligen Foren-Einträgen "hochfrequente Geräusche" beschrieben, die von dem kompakten Desktop-Mac ausgehen.Ein Großteil der entsprechenden Beschwerden scheint sich aktuell auf das Modell mit M1 Max-Chip zu konzentrieren, das unterscheidet sich im Aufbau der Kühllösung auf jeden Fall deutlich von der M1 Ultra-Variante. Ein Nutzer spiegelt dabei wider, was auch viele andere Berichte in dieser Form als Ursache beschreiben: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass dies vom Lüfter kommt und kein Heulen der Spule ist, da sich die Frequenz ändert, wenn sich die Lüftergeschwindigkeit ändert." Per Vergleich mit einem Sinuswellengenerator habe er die Frequenz des störenden Geräuschs bei genau 2120Hz einordnen können.Ebenfalls problematisch: Dazu kommen Nutzerberichte, die nach einem Austausch ihrer Geräte durch Apple mit dem Neugerät dieselben Probleme erfahren haben wollen. Aktuell ist nicht abzusehen, wie weitreichend das Problem ist, allerdings gibt es auf jeden Fall auch sehr viele Mac Studio-Nutzer, die nicht betroffen sind. Wie bei solchen Problemen üblich, wird man auf eine offizielle Mitteilung von Apple wohl noch eine Weile warten müssen - wenn diese überhaupt erfolgt.