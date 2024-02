Dual-120mm-Lüfter mit 6-Zoll-Display für Systemdaten (oder Desktop)

Dass CPU-Kühler mit einem Display zur Anzeige von allerhand Sys­tem­in­for­ma­tio­nen daherkommen, ist an sich nicht ungewöhnlich. Bisher gab es so etwas aber nur in Form von kleinen runden Displays bei Wa­ter­coo­ling-Sys­te­men. Der Lamptron ST060 ändert dies grundsätzlich.

Lamptron

Kühler mit HD-Display

Zusammenfassung Lamptron ST060 zeigt beliebige Informationen auf 6-Zoll-LCD

Display mit HD-Auflösung am Kühler

299 Euro für Kühler mit Display und zwei 120mm-Lüftern

Drei Versionen des Kühlers, teilweise mit RGB-Licht

Hoher Preis könnte Käufer abschrecken

Wer hat sich nicht schon immer gewünscht, beliebige Informationen auf seinem CPU-Kühler anzuzeigen - oder vielleicht gleich den ganzen Windows-Desktop? Unabhängig davon, wie die Antwort auf diese Frage lautet, hat der chinesische Hersteller Lamptron seinen neuen CPU-Kühler ST060 mit einem sechs Zoll großen LCD-Panel ausgerüstet.Ja, an diesem Tower-Kühler für CPUs mit AMDs AM4-Sockel befindet sich ein 6-Zoll-LCD, das mit einer HD-Auflösung aufwartet. Über Nutzen und Mehrwert lässt sich wie so oft streiten, doch eines steht fest: das Panel bietet auf Wunsch einen schnellen ausführlichen Blick auf den Status des jeweiligen PC-Systems, wenn man denn bereit ist, einen der HDMI-Ports für das Panel zu opfern.Wie auch immer das HDMI-Kabel zum Display auf dem CPU-Kühler geführt wird, es erfolgt ein einfacher Anschluss über den HDMI-Port der Grafikkarte. Eigentlich ließe sich das kleine Display, welches ursprünglich sicherlich aus einem Smartphone stammt, wohl ohne Weiteres zur Anzeige des Windows-Desktops nutzen, doch ergibt die Ausgabe von Systemdaten oder zumindest Animationen über dieses Medium wohl mehr Sinn.Der Lamptron ST060 bietet zum Preis von enormen 299 Euro neben dem 6-Zoll-Bildschirm auch noch eine Reihe von Heatpipes mit sechs Millimetern Durchmessern und zwei 120mm-Lüfter, die in der Standard-Version ohne jede RGB-Beleuchtung auskommen. Letzteres dürfte aufgrund des aufgesetzten Bildschirms durchaus zu verschmerzen sein.Der sehr hohe Preis könnte die meisten Kunden ohnehin abschrecken, auch wenn es ganze drei Versionen des Kühlers mit LCD gibt, die sich durch die Verwendung von adressierbarer RGB-Beleuchtung in Kombination mit entweder weißen oder schwarzen Lüftern in Verbindung mit einem silbernen Kühler oder einem vollständig schwarzen Design unterscheiden.