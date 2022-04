Prime Gaming: Diese Spiele und Inhalte verschenkt Amazon im Mai

Auch im Mai können sich Amazon-Kunden mit Hilfe von Prime Gaming neue Gratis-Games und Spielinhalte sichern. Unter anderem dabei: Ein Piratenabenteuer der Monkey Island-Reihe. Unser Überblick zeigt euch alle Titel, neuen Loot und Twitch-Drops für den kommenden Monat.

Übersicht der Amazon Prime Gaming-Geschenke im Mai 2022

Age of Empires 3 - United States Civilization

Apex Legends - Valkyrie Deep Dive Bundle

Battlefield 2042 - Bleed Purple Bundle

Black Desert Mobile - Prime Relic Fragment Chest

Brawlhalla - Fangwild Bundle

Call of Duty Mobile - Epic Pharo - Tiger's Eye

Destiny 2 - Tip of the Spear Exotic Bundle Drop

Fall Guys - Don + 3 Crowns

FIFA 22 - Prime Gaming Pack

Madden 22 - Prime Sugar Rush Pack

New World - Holy Vanguard Pack

Overwatch - 2 Legendary Loot Boxes

PUBG: BATTLEGROUNDS - PUBG Dacia Spray, Silver G-Coin Box, Contraband coupon x 10 and Polymer x 30

Rainbow Six Siege - 5 Day Renown Booster

Roblox - Virtual Nomad Bundle

Splitgate - Nebula Shotgun, Nebula Carbine, Nebula Plasma Rifle, Zeus Pistol

2. Mai - Letzte Gelegenheit: The Elder Scrolls IV: Oblivion - Game of the Year Edition Deluxe, Plants vs Zombies: Battle for Neighborville, Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck's Revenge, Nanotale - Typing Chronicles, Guild of Ascension, Turnip Boy Commits Tax Evasion, Galaxy of Pen and Paper und House of 1000 Doors: Family Secrets

2. Mai - Gratis-Spiele mit Prime: The Curse of Monkey Island, Out of Line, Mail Mole + 'Xpress Deliveries, Cat Quest und Shattered - Tale of the Forgotten King

2. Mai - Lords Mobile - Warlord Pack

3. Mai - Call of Duty: Vanguard / Warzone - Safari Shock Bundle

3. Mai - Grand Theft Auto Online - GTA$100k weekly

3. Mai - Lost Ark - Relic Rapport Pack

3. Mai - Two Point Hospital - Jukebox Bundle

5. Mai - Grand Theft Auto Online - GTA$200K, additional GTA$100K for GTA+ subscribers

5. Mai - Paladins - Bossfight Koga

5. Mai - SMITE - Super Shredder Ravanna skin

5. Mai - Wild Rift - Random Emote Chest

9. Mai - Red Dead Online - Free Flex Emote, Free Espinal Double Bandolier Tint 010, more

10. Mai - Dead by Daylight - Meg Anniversary Outfit

10. Mai - Valorant - CTR TV Gun Buddy

12. Mai - Grand Theft Auto Online - GTA$200K, additional GTA$100K for GTA+ subscribers

17. Mai - Warframe - Verv Sentrex Sentinel pack

17. Mai - Two Point Hospital - Bone Monster Bundle

19. Mai - Grand Theft Auto Online - GTA$200K, additional GTA$100K for GTA+ subscribers

19. Mai - Legends of Runeterra - Rare Prismatic Chest, Epic Wildcard

26. Mai - Hearthstone - Random Guaranteed Legendary Card

26. Mai - Wild Rift - Random Champion Pose Chest

Alle Spiele und Loot im Überblick

Während Amazon im April den Zugang zu acht kostenlosen Spielen gewährt, können Prime-Mitglieder diese nur noch bis zum 2. Mai 2022 für sich beanspruchen und herunterladen. Für The Elder Scrolls IV: Oblivion, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville und Monkey Island 2 lohnt sich somit eventuell noch ein Blick in die Prime Gaming-Bibliothek . Ab Montag stehen dann insgesamt fünf neue Titel zur Verfügung, darunter die kurzweiligen Adventures und RPGs The Curse of Monkey Island, Out of Line und Shattered.Weiterhin verspricht Amazon Prime Gaming im Mai exklusive Inhalte für Lost Ark, Lords Mobile, Brawlhalla, Destiny 2, FIFA 22 und Grand Theft Auto Online (GTA 5) zu liefern. Wie üblich handelt es sich dabei um spezielle Pakete, die in den jeweiligen Spielen diverse Vorteile freischalten - zum Beispiel Skins, Währungen, Boost-Gegenstände und Co. Darüber hinaus gehören zu den Highlights unter anderem die United States Civilization für Age of Empires 3 und diverser Loot für Spiele wie Apex Legends, PUBG, New World, Fall Guys, Call of Duty: Warzone und Roblox.Sämtliche Ingame-Gegenstände, von Skins über Booster-Packs bis hin zu Mounts und Währungspaketen, müssen auf der Prime Gaming-Webseite abgeholt werden. Dabei ist eine Verknüpfung mit dem Spiel-Account (z.B. via Steam) erforderlich.