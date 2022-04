Vodafone: Drei Pay-TV-Sender bis 20. Juni für alle Kunden kostenlos

Der Kabelnetzbetreiber Vodafone versucht das anstehende Sommerloch bereits im Vorfeld mit "Spaß, Emotionen und Klassiker" zu füllen. Dahingehend kündigt man an, drei Pay-TV-Sender von ProSieben, SAT.1 und Kabel Eins ab Mai für mehr als einen Monat kostenlos anzubieten.

Mediatheken sind enthalten und Zugang wird verlängert

GigaTV, Streaming oder klassisch per CI+

Im Zeitraum vom 1. Mai bis zum 20. Juni 2022 wird Vodafone die verschlüsselten Pay-TV-Sender ProSieben Fun, SAT.1 Emotions und Kabel Eins Classics für alle Kunden im eigenen Kabelnetz ohne Zusatzkosten freischalten. Zugang erhalten alle Neu- und Bestandskunden, die den Fernsehempfang des Unternehmens über GigaTV, eine Horizon Box oder klassisch per Smartcard (z.B. CI+ und sonstige TV-Receiver) verwenden.Zusätzlich erhalten GigaTV-Kunden von Vodafone den Zugang zu den jeweiligen Mediatheken der drei Pay-TV-Sender. Dabei wird der Zeitraum der dort gelisteten Titel hinsichtlich ihrer Verfügbarkeit statt der üblichen sieben Tage auf 30 Tage verlängert. Die Spartenkanäle der ProSiebenSat.1 Media SE gehören nicht zu den großen Aushängeschildern der Sendeanstalt, doch für die einen oder anderen linearen TV-Zuschauer könnte sich ein Blick auf die Klassiker eventuell lohnen.Zu den Mai- und Juni-Highlights auf Kabel Eins Classic gehören unter anderem Filme wie 21 & 22 Jump Street, Sommer in Orange, Das Jerico Projekt und Keine Halben Sachen. ProSieben Fun hingegen richtet sich an ein junggebliebenes Publikum und strahlt zum Beispiel Family Guy, Trickster, American Horror Story, Saturday Night Live (SNL) und The Late Show with James Gordon aus. SAT.1 Emotions bietet abschließend Film-Highlights wie Finding Neverland, Crime-Premieren wie Deadly Tropics und Late Night Shows wie jene von Steven Colbert.Vodafone gibt an, dass die drei Sender zum 1. Mai 2022 automatisch auf GigaTV-Produkten freigeschaltet werden. Bei anderen Empfangsgeräten kann ein Sendersuchlauf nötig sein.