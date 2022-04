T wie Telefonica oder Telekom: Der nächste große Markenstreit

Die Deutsche Telekom wird in der nächsten Zeit wohl wieder einmal einen Rechtsstreit um eine Bildmarke führen. Der Gegner ist diesmal allerdings etwas größer als sonst: Es handelt sich um den spanischen Konkurrenten Telefonica.

Zeichen auf Konfrontation

Telefonica

Dieser hat sein Konzernlogo geändert. Statt des zuletzt genutzten Schriftzuges orientiert man sich nun an älteren Versionen des eigenen Markenzeichens. Schon früher agierte das Unternehmen unter einem einzelnen T, das aus einer Reihe von Punkten zusammengesetzt war. In der aktuellsten Variante ist dieses aber sehr schlicht gehalten und nicht mehr von einem Kreis umrahmt.Der Deutschen Telekom, die das einzelne T bereits seit langer Zeit als Firmenlogo verwendet, passt dies natürlich gar nicht - erst recht, wenn das ähnliche Symbol von einem direkten Konkurrenten genutzt wird. Die Auseinandersetzung um die Frage, ob hier nicht doch eine Verwechslungsgefahr besteht, wird derzeit seitens der Experten beim europäischen Marken- und Patentamt untersucht, wie die Kollegen von Teltarif berichten.Bei dem Gremium läuft derzeit eine Anhörungs-Phase, die noch einmal verlängert wurde. Hier hatten beide Parteien die Möglichkeit, ihre Argumente vorzubringen. Hier stützt sich die Telefonica unter anderem auch darauf, dass es sich bei dem neuen Logo eben um eine Weiterentwicklung einer älteren Bildmarke handelt. Und diese stammt aus dem Jahr 1982 - damals gab es die Telekom noch nicht einmal, sondern die deutsche Telekommunikations-Infrastruktur wurde damals noch als Teil der Bundespost betrieben.Trotzdem beharrt die Telekom natürlich auf ihrem Standpunkt, dass ihr das alleinige Recht gehöre, das T in Verbindung mit Telekommunikationsprodukten einzusetzen. Das ist wenig verwunderlich, denn der Wert der Marke wird global auf 60 Milliarden Dollar beziffert. Entsprechend unwillig ist man natürlich, dass ein Wettbewerber diesen Wert durch ein entfernt ähnliches Logo verwässern könnte.