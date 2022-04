Deals des Tages: Neue 24h-Angebote von Saturn und Media Markt

Abseits von Prospekten und Restposten-Sales gehen Media Markt und Saturn heute mit zwei interessanten Deals des Tages an den Start. Besonders günstig sind ein Einsteiger-Notebook von Lenovo und ein 55-Zoll-Fernseher mit 4K-Auflösung und Android TV zu haben.

Lenovo V15 Notebook für nur 349 Euro

JTC S55 U55 349J (55 Zoll) 4K-Fernseher für nur 295 Euro

MediaMarkt & Saturn

Jeden Tag ab 9 Uhr starten die beiden Elektronikhändler mit frischen Tagesdeals, die zum einmaligen Tiefpreis verkauft werden. Schnäppchen-Jägern bleiben somit nur 24 Stunden, um sich für eines der Technik-Angebote zu entscheiden. Auf besonders attraktive Deals gehen wir hier im Detail ein. Spezielle Gutscheine oder Coupon-Codes werden für den Rabatt nicht benötigt. Auch werden oftmals keine Versandkosten fällig. Alternativ kann während der Bestellung eine Abholung in den Filialen vor Ort reserviert werden.Aufgrund seines geringen Preises gehört das Lenovo V15 seit jeher zu den Bestsellern im Online-Shop von Media Markt . Nun senkt der Händler den Preis auf 349 Euro, was den 15-Zöller vor allem für Einsteiger noch attraktiver macht. Mit der Kombination aus Intel Celeron N4020-Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB SSD gehört das Notebook zu den klassischen Office-Laptops für einfaches Mailen, Surfen und Texten. Für Spiele oder anspruchsvolle Anwendungen ist das Gerät nicht ausgelegt.Weiterhin verfügt das Lenovo V15 über ein 15,6 Zoll großes, mattes Full-HD-Display (1920 x 1080 Pixel) nebst WLAN-ac, Bluetooth 5.0 und drei USB-Anschlüssen. Die Akkulaufzeit wird vom Hersteller mit bis zu sechs Stunden angegeben und auch in Hinsicht auf das Gewicht von 1,85 Kilogramm kann mit einer gewissen Mobilität geplant werden. Aus den Bewertungen geht allerdings hervor, dass die integrierte 0,3-MP-Webcam weniger überzeugt. Eine zusätzliche Kamera für Videokonferenzen wäre somit angebracht.Auch Saturn platziert seinen Deal des Tages im Einsteiger-Bereich, denn mit dem JTC S55 U55 349J zeigt sich ein günstiger 4K-Fernseher mit einer Diagonalen von 55 Zoll. Neben einer zeitgemäßen UHD-Auflösung von 3820 x 2160 Pixel gehen aus dem Datenblatt unter anderem eine Bildwiederholungsfrequenz von bis zu 60 Hz, ein Kontrastverhältnis von 4000:1 und eine Reaktionszeit von sechs Millisekunden hervor. Somit eignet sich der Fernseher für Gamer, wenn auch nicht in erster Linie für die Next-Gen-Konsolen.Für nur 295 Euro setzt der JTC S55 U55 349J zudem auf drei HDMI-Anschlüsse, USB, CI+ und Triple-Tuner für den Empfang via DVB-T2 HD, DVB-S2 und DVB-C. Interessant ist, dass trotz des niedrigen Preises Google Android TV als Betriebssystem zum Einsatz kommt. Nutzer erhalten somit Zugriff auf eine Vielzahl von Apps, unter denen sich auch die Streaming-Klassiker Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ befinden. Außerdem ist dank Android auch in Zukunft mit diversen Updates zu rechnen.