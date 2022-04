Deals des Tages: Tolle 24h-Angebote von Media Markt und Saturn

Neben den letzten Oster-Angeboten feiern die Deals des Tages bei Media Markt und Saturn ihr Comeback. Heute erhalten Schnäppchen-Jäger in den Online-Shops der Händler einen erstklassigen LG OLED-TV und Huawei-Smartphones zu einem besonders günstigen Preis.

LG OLED 65 G1 9LA (65 Zoll) 4K-Fernseher für nur 1799 Euro

Huawei Nova 8i Smartphone für nur 169 Euro

MediaMarkt & Saturn

Jeden Tag ab 9 Uhr starten die beiden Elektronikhändler mit frischen Tagesdeals, die zum einmaligen Tiefpreis verkauft werden. Schnäppchen-Jägern bleiben somit nur 24 Stunden, um sich für eines der Technik-Angebote zu entscheiden. Auf besonders attraktive Deals gehen wir hier im Detail ein. Spezielle Gutscheine oder Coupon-Codes werden für den Rabatt nicht benötigt. Auch werden oftmals keine Versandkosten fällig. Alternativ kann während der Bestellung eine Abholung in den Filialen vor Ort reserviert werden.Der LG OLED 65 G1 9LA gehört zu den 65-Zoll-Flaggschiffen des letzten Jahres und wird aktuell zu einem soliden Sparpreis von nur 1799 Euro bei Media Markt angeboten. Mit dem OLED Evo-Panel verspricht der Hersteller neben einem echten Schwarz auch ein helleres und schärferes Bild bei einer 100-prozentigen Farbtreue in Kombination mit einem leistungsstarken Alpha 9-Prozessor der 4. Generation.Abseits davon bietet der LG OLED 65 G1 9LA Technologien wie Dolby Vision IQ und Dolby Atmos nebst einem von Regisseuren ins Leben gerufenen Filmmaker Mode. Gamer profitieren zudem von einem 120-Hz-Display, HDMI 2.1-Anschlüssen, einer variable Bildwiederholrate und ALLM, so dass vor allem die Next-Gen-Konsolen Sony PlayStation 5 (PS5) und Microsoft Xbox Series X auf höchstmöglichem Niveau funktionieren können.Das Huawei Nova 8i schließt die Lücke zwischen Einsteiger- und Mittelklasse-Smartphones und trifft für 169 Euro einen besonders günstigen Preispunkt bei Saturn. Mit einem nahezu randlosen 6,67-Zoll-Display samt Hole-Punch-Kamera und einer FHD+-Auflösung von 2376 x 1080 Pixeln kann das preiswerte Android-Modell (EMUI 11.0) überzeugen. Allerdings bleibt der Google Play Store weiterhin außen vor. Apps müssen über die Huawei AppGallery installiert werden.Zu den weiteren technischen Highlights des Huawei Nova 8i gehören ein Qualcomm Snapdragon 662 Achtkern-Prozessor mit einer Leistung von bis zu 2,0 GHz nebst 6 GB Arbeitsspeicher, 128 GB Flash-Speicher und Dual-SIM-Option. Die Kameras bieten eine maximale Auflösung von 64 Megapixel, einen Tiefensensor und Makrolinsen. Außerdem kommt ein 4300-mAh-Akku zum Einsatz, der schnell mit bis zu 66 Watt aufgeladen werden kann.