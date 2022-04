Freedom Phone: Trump-Fans nutzen ungewöhnliche Signal-Version

Im letzten Jahr haben Trump-Anhänger das sogenannte Freedom Phone auf den Markt gebracht. Das Gerät bringt einen eigenen App-Store mit sich, sodass die Nutzer nicht von Googles Richtlinien abhängig sind. Ein Entwickler hat sich die installierte Software nun genauer angesehen.

Gerät wird für 500 Dollar verkauft

Der Entwickler Matthew Garrett hat das Freedom Phone untersucht und festgestellt, dass es sich beim installierten Signal-Build nicht um die auf der Webseite des Dienstes bereitgestellte Software handelt. Stattdessen kommt der Fork "Clear Signal", der von Clear United angeboten wird, zum Einsatz. Das Unternehmen ist auch für den Android-Fork Clear OS, der ebenso auf dem Smartphone läuft, verantwortlich. Wer sich die Datenschutzrichtlinien des Messengers ansehen möchte, bekommt nur eine Fehlermeldung zu sehen. Die Nutzer des Freedom Phones haben also keine Möglichkeit, sich über die Bestimmungen zu informieren.Der installierte Signal-Build trägt die Versionsnummer 5.8.14. Laut Golem gibt es jedoch überhaupt keinen normalen Signal-Client mit der entsprechenden Versionsnummer. Die Entwickler haben den Build übersprungen und nach der Version 5.8.10 direkt ein Update mit der Versionsnummer 5.9.0 veröffentlicht. Clear Signal verfügt über einen Dienst, der bei Abstürzen einen Fehlerbericht an die Entwickler sendet. Da sich die Datenschutzregeln nicht einsehen lassen, ist völlig unklar, welche Nutzerdaten dabei übertragen werden.Außerdem besitzt Clear Signal keinen Mechanismus, der dafür sorgt, dass veraltete und damit womöglich unsichere Versionen des Clients nicht mehr verwendet werden können. Es gibt die Option, Chat-Backups in der Cloud zu speichern. Das hierfür genutzte Verfahren wurde allerdings nicht unabhängig geprüft, sodass unklar ist, wie sicher das System ist. Das Einladungssystem von Clear Signal wurde modifiziert. Eingeladene Nutzer werden dazu aufgefordert, zusätzlich einen Account bei Clear United anzulegen.Beim Freedom Phone handelt es sich um das in China für etwa 120 Dollar erhältliche Umidigi A9 Pro. Das Freedom Phone ist lediglich mit einem anderen Logo sowie Software-Anpassungen ausgestattet und wird für 500 Dollar an Trump-Unterstützer weiterverkauft.