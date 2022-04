Apple arbeitet an mindestens neun Mac-Modellen mit M2-Chips

Die vier neuen Chips der Apple M2-Reihe sollen in mindestens neun Mac-Modellen zum Einsatz kommen. Der Hersteller plant, die Prozessoren in Desktop-Rechnern und Macbooks zu verbauen. Zwei Geräte könnten im Rahmen der WWDC im Sommer auf den Markt gebracht werden.

Erste Geräte für Sommer 2022 geplant

Nachdem Apple im letzten Jahr einige Geräte mit dem eigenen M1-Prozessor veröffentlicht hat, möchte der Konzern zukünftige Modelle nun mit dem neuen M2-Chip ausstatten. Die neue Generation soll es in unterschiedlichen Varianten geben. Neben der Standard-Ausführung soll es einen M2 Pro, M2 Max und M2 Ultra geben. Alle Chips unterstützen maximal 64 Gigabyte RAM. Bloomberg zufolge sollen die Prozessoren in neun Geräten verbaut sein.Dem Online-Magazin liegen interne Protokolle vor, in denen die kommenden Modelle genannt werden. Neben einem unter der Bezeichnung J413 geführten Macbook Air mit M2-Prozessor, acht CPU- und zehn GPU-Kernen soll es zwei neue Mac Mini-Modelle mit M2-Chip (J473) und M2 Pro (J474) geben. Darüber hinaus soll ein für Einsteiger konzipiertes Macbook Pro (J493), das über die gleichen Spezifikationen wie das Macbook Air verfügt, auf den Markt kommen.Ein 14 Zoll großes Macbook Pro (J414) wird mit M2 Pro- und M2 Max-Prozessoren erscheinen. Der Max-Chip besitzt zwölf CPU-Kerne sowie 38 Grafik-Kerne. Das Macbook Pro soll mit 64 GByte RAM ausgerüstet sein. Zudem dürfte das Gerät als unter dem Codenamen J416 bekannte 16-Zoll-Variante präsentiert werden.Zuletzt soll noch ein Mac Pro (J180) erscheinen. Der Desktop-Rechner soll mit dem Nachfolger des M1 Ultra-Chips, der im Mac Studio zum Einsatz kommt, ausgestattet werden. Zwei der geplanten Modelle sollen im Sommer vorgestellt werden. Dabei handelt es sich um das neue Macbook Air und die Low-End-Version des Macbook Pro. Zusätzlich soll ein Mac Mini mit M1 Pro-Chip vorgestellt werden. Als möglicher Termin wäre die Worldwide Developers Conference (WWDC) denkbar. Das Event soll vom 6. bis zum 10. Juli 2022 stattfinden.