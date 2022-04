Deals des Tages: Die neuen 24h-Angebote von Saturn & Media Markt

Erneut können Media Markt und Saturn mit ihren günstigen Tagesdeals überzeugen. Nur heute wird der Preis von be­liebten Logitech Gaming-Mäusen und einem kompakten 4K-Fernseher gesenkt, sodass die Angebote im Online-Shop neue Bestpreise erreichen.

Hisense 43 A6 CG (43 Zoll) 4K-Fernseher für nur 279 Euro

Logitech G502 Hero Gaming-Maus für nur 33 Euro

Jeden Tag ab 9 Uhr starten die beiden Elektronikhändler mit frischen Tagesdeals, die zum einmaligen Tiefpreis verkauft werden. Schnäppchen-Jägern bleiben somit nur 24 Stunden, um sich für eines der Technik-Angebote zu entscheiden. Auf besonders attraktive Deals gehen wir hier im Detail ein. Spezielle Gutscheine oder Coupon-Codes werden für den Rabatt nicht benötigt. Auch werden oftmals keine Versandkosten fällig. Alternativ kann während der Bestellung eine Abholung in den Filialen vor Ort reserviert werden.Während kompakte Smart-TVs oft zu kurz kommen, stellt Saturn mit dem Hisense 43 A6 CG jetzt einen neuen 4K-Fernseher mit einer Diagonale von 43 Zoll zum Bestpreis von nur 279 Euro in den Mittelpunkt. Trotz des günstigen Preises kommt die Funktionsvielfalt nicht zu kurz. Der günstige Fernseher verfügt zum Beispiel über Dolby Vision HDR samt integriertem Depth Enhancer und Ultra Dimming.Weiterhin setzt der Hisense 43 A6 CG auf einen Sportmodus und eine Bildoptimierung durch künstliche Intelligenz. Hinzu kommen Sound-Features wie DTS Virtual:X und die eigens entwickelte Vidaa-Software mit einer Vielzahl von Streaming-Apps und der Möglichkeit den Fernseher mit Hilfe der Amazon Alexa-Sprachassistentin zu steuern. Einzig und allein auf HDMI 2.1 und 120 Hz muss verzichtet werden.Die Logitech G502 Hero gehört zu den Klassikern unter den Gaming-Mäusen, die vor allem aufgrund ihres "Hero 25K"-Sensors überzeugen kann. Bei einer Signalrate von 1000 Hz (1 ms) bietet der Sensor bis zu 25.600 DPI und eine maximale Geschwindigkeit von 400 IPS ohne Glättung, Beschleunigung oder Bewegungsfilterung. Logitech will somit eine "turniertaugliche Präzision" gewährleisten.Abseits davon verfügt die Logitech G502 Hero zum Bestpreis von nur 33 Euro über elf programmierbare Tasten, die über den Logitech G Hub verwaltet werden können. Ebenso speichert die Gaming-Maus bis zu fünf Profile, zwischen denen ein nahtloser Wechsel auf Knopfdruck erfolgt. Und das Beste: Mit Hilfe von fünf mitgelieferten Gewichten kann die Maus weiter in Hinsicht auf Ausrichtung und Balance angepasst werden.