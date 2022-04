Apple: Kunden können neues 1800-Euro-Display nicht aktualisieren

Apple hat Probleme mit seinem neuen Studio Display, das in Deutschland immerhin mindestens 1750 Euro kostet. Das Gerät konnte zuletzt nicht mit einer neuen Firmware aktualisiert werden, so dass Apple manche Kunden aufforderte, ihr Display in einen Apple Store zu bringen.

Apple hatte offenbar die Signatur für das iOS 15.4-Udpate vergessen

Wie unter anderem AppleInsider und MacRumors berichten, war es diversen Käufern des jüngst vorgestellten Apple Studio Display nicht möglich, die neueste Firmware für ihren hochpreisigen Bildschirm zu installieren. Das Besondere an dem Display ist, dass es mit einer Smartphone-CPU ausgerüstet ist und Apple iOS als Betriebssystem verwendet, um zu funktionieren.Wie viele andere Apple-Produkte kann es also mit einem Betriebssystem-Update aktualisiert werden. Am Wochenende scheiterte dieser Vorgang jedoch vielfach, denn das Studio Display meldete nur, dass der Update-Vorgang nicht abgeschlossen werden konnte. In einigen Fällen startete der Installatiosnversuch zwar, kam aber nicht einmal über die Phase der "Vorbereitung" des Updates hinaus.Inzwischen ist klar, dass das Problem offenbar mit einer fehlenden Signatur des Updates auf Seiten von Apple zusammenhängt. Anscheinend hatte jemand vergessen, dem jüngsten Update auf iOS 15.4 für das Studio Display die übliche Signatur zu verpassen, so dass es sich im Grunde um einen Server-seitigen Fehler bei Apple handelte.Mittlerweile scheint Apple den Fehler aufgrund der zahlreichen Klagen von Nutzern bemerkt und behoben zu haben, so dass der Aktualisierungsvorgang in den meisten Fällen wieder funktionieren sollte. Rund um das Apple Studio Display ist es nicht das erste Problem. So gab es Kritik, weil das Panel nur mit einer Bildwiederholrate von 60 Hertz arbeitet, sehr hochpreisig ist und mit einer im besten Fall mittelmäßigen Webcam daherkommt. Apple wollte zumindest die Webcam-Qualität mittels eines Firmware-Updates beheben.