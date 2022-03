Deutsche Telekom: Über 800 neue 5G-Anlagen binnen weniger Wochen

Die Deutsche Telekom hat eine weitere Stufe im Ausbauplan ihres Mobilfunknetzes genommen. Wie das Unternehmen mitteilte, habe man in den vergangenen sechs Wochen unter anderem bundesweit an 834 Mobilfunkstandorten 5G-Anlagen zugeschaltet.

LTE fast überall

Da die Telekom komplett auf das Dynamic Spektrum Sharing (DSS) setzt, ist an den fraglichen Standorten jeweils auch LTE in gleicher Verbindungs-Qualität verfügbar. An 517 Standorten wurde durch die Techniker des Konzerns aber auch die reine LTE-Kapazität noch einmal aufgestockt. 175 komplett neue LTE-Anlagen seien auch noch zum Netz hinzugefügt worden."Aktuell funken mehr als 32.000 Standorte im Netz der Telekom. Zusätzlich nehmen wir jährlich mehr als 1500 neue Standorte in Betrieb. Hinzu kommen LTE- und 5G-Erweiterungen an tausenden bestehenden Standorten. Im Rahmen unserer massiven Ausbauaktivitäten wird 5G zum neuen Standard im Mobilfunknetz der Telekom", sagte Walter Goldenits, Geschäftsführer Technologie der Telekom Deutschland.Bei der LTE-Netzabdeckung hat die Telekom nach eigenen Angaben bereits die 99-Prozent-Marke erreicht. Das bedeutet aber nicht die Abdeckung in der Fläche, sondern lediglich wie viele Haushalte von den Mobilfunkanlagen erreicht werden. Bei der neuen 5G-Technologie kommt man hier auf 90 Prozent, so dass es inzwischen auch schon eher zur Normalität gehört, dass Nutzer mit einem entsprechenden Endgerät über die neue Technologie online sind.Der weitergehende Ausbau von LTE ist durchaus auch gerechtfertigt. Denn über den Standard lassen sich viele Regionen noch günstiger mit hohen Kapazitäten ausstatten als mit den neuen 5G-Systemen. Zumal es noch immer Gegenden gibt, in denen die Bürger froh sind, wenn sie überhaupt eine vernünftige Mobilfunkversorgung bekommen. Denn weiße Flecken gibt es noch immer - insbesondere dann, wenn User den eigenen Haushalt verlassen und wirklich mobil unterwegs sind.