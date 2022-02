Horizon Forbidden West: Cinematic-Trailer zu Sonys Action-Adventure

In wenigen Tagen erscheint Horizon Forbidden West für die PlayStation 4 und PlayStation 5 . Zur Einstimmung zeigt Sony jetzt in einem neuen Trailer ein paar der Gefahren, mit denen sich Heldin Aloy auseinandersetzen muss.Da es sich bei dem neuen Video um einen sogenannten Cinematic-Trailer handelt, zeigt dieser kein neues Gameplay-Material. Wer auf den Start des Spiels wartet, sollte aber dennoch einen Blick auf den Clip werfen, da dieser recht eindrucksvoll einen Ausblick auf die Bedrohungen und Gegner gibt, die auf Aloy im Verbotenen Westen warten.Horizon Forbidden West erscheint am 18. Februar 2022 für die PS4 und PS5. Der Preload ist vor Vorbesteller bereits seit vergangenem Freitag möglich.