Vodafone-Knaller: 15 GB LTE-Tarif inkl. Allnet-Flat für nur 7,99 Euro

Der Mobilfunk-Discounter Mobilcom-Debitel stellt sich mit einem neuen Mega-Deal auf und bietet ab sofort einen weiteren Vodafone-Tarif zum Bestpreis an. Für nur 7,99 Euro pro Monat erhaltet ihr 15 GB Datenvolumen inklusive Allnet-Flat. Zudem entfällt der Anschlusspreis.

75 Prozent Rabatt: Starker Tarif für Normalsurfer und -telefonierer

15 GB Datenvolumen im Vodafone-Netz (50 MBit/s)

Allnet-Flat für Telefonie und SMS in dt. Netze

EU-Roaming, VoLTE und WLAN-Calls

Wahl zwischen Triple-SIM und eSIM

Grundgebühr: 7,99 Euro pro Monat

Vertragslaufzeit: 24 Monate, dann 31,99 Euro mtl.

Anschlussgebühr: Kostenlos nach SMS

15 GB + Allnet-Flat bei Vodafone für 8 Euro

Ganz ohne Cashbacks, Wechselbonus oder Hintertürchen geht der neue "Green LTE"-Tarif im gut ausgebauten Vodafone-Netz bei Mobilcom-Debitel an den Start. Mit bis zu 50 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload könnt ihr jeden Monat bis zu 15 GB versurfen und erhaltet gleichzeitig einen kostenlosen Zugang zu allen Freenet-Hotspots. Hinzu kommt eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze sowie ein inkludiertes EU-Roaming und zeitgemäße Technologien wie WLAN-Calls und VoLTE. Ebenso ist die Wahl einer eSIM als Alternative zur klassischen Triple-SIM möglich.Bei einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten werden für den Vodafone-Tarif bei Mobilcom-Debitel monatlich nur 7,99 Euro fällig. Die Kündigungsfrist beträgt bekanntlich einen Monat zum Laufzeitende. Danach verlängert sich der Tarif automatisch und schlägt mit den sonst üblichen 31,99 Euro zu Buche. Somit solltet ihr euch den Kündigungstermin rot im Kalender anstreichen. Auf eine Anschlussgebühr verzichtet der Mobilfunk-Discounter, soweit ihr zwei Wochen nach der Aktivierung eine SMS mit dem Inhalten "AG Online" an die Rufnummer 22240 sendet.Abschließend kündigt Mobilcom-Debitel an, dass der Tarif zum Sonderpreis nur für wenige Tage zur Verfügung stehen wird. Interessenten sollten sich also nicht allzuviel Zeit lassen. Bei einem Preis von beinahe nur 50 Cent pro Gigabyte inklusive Allnet-Flat im Vodafone-Netz kann man hier allerdings nur wenig falsch machen, soweit man bereit ist sich für zwei Jahre zu binden und danach einen neuen Tarif zu wählen.