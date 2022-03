Neue Amazon Alexa-Features: "Ziggy" kommt jetzt nach Deutschland

Im letzten Jahr kündigte Amazon neben einer männlichen Stimmoption das neue Aktivierungswort "Ziggy" für seine Sprachassistentin Alexa an. Ab sofort können Nutzer aus Deutschland das fünfte Hotword für ihre Echo-Geräte verwenden. Der Rollout soll mehrere Tage dauern.

Neues Aktivierungswort: Echo-Lautsprecher heißen jetzt "Ziggy"

Auch "Ziggy" ist weder weiblich noch männlich

Neben den bekannten Aktivierungswörtern "Alexa", "Computer", "Echo" und "Amazon" kommt nun auch das vorab für 2022 in Aussicht gestellte "Ziggy" auf Alexa-fähigen Geräten des Online-Händlers an. Nutzer können die entsprechenden Einstellungen innerhalb der Alexa-App vornehmen. Sollte "Ziggy" noch nicht zur Verfügung stehen, verweist Amazon auf eine mehrtägige Rollout-Phase, die voraussichtlich bis zum Ende der Woche abgeschlossen sein dürfte.Jedes Aktivierungswort lässt sich mit beiden vorhandenen Stimmoptionen kombinieren, wie das laut Amazon "unterhaltsame" Video zeigt. Obwohl sich Alexa bekanntlich geschlechtsneutral aufstellt und das Unternehmen die Sprachassistentin nie als weiblich bezeichnet hat, steht seit November 2021 auch eine maskuline Stimmoption zu Auswahl. Diese kann von Nutzern über den Sprachbefehl "Alexa, ändere deine Stimme" gewechselt werden. Die Kommunikation mit Alexa kann dabei sowohl in deutscher als auch englischer Sprache erfolgen.Zuletzt wurden Echo-Lautsprecher mit Alexa zusätzlich um neue Funktionen für die Einkaufsliste erweitert, mit denen Nutzer ihre Shopping-Zettel unter anderem mit Freunden und der Familie teilen können. Wer ein Echo Show-Gerät mit integriertem Display betreibt, kann zudem seit mehreren Wochen auf die Datenbank von TikTok zugreifen, um die Kurzclips der beliebten Videoplattform (auch ohne Nutzerkonto) wiederzugeben. Ebenso startete Mitte Februar der Verkauf des neuen Echo Show 15 , der seit seiner Einführung in Deutschland mit Lieferproblemen zu kämpfen hat.